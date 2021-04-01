　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

知名牛肉麵「撈到水龍頭」！她氣炸：一堆人都吃到　業者回應了

▲▼連鎖餐飲店外帶牛肉麵 湯匙一舀撈到水龍頭「起泡器」。（圖／東森新聞）

▲女大生在連鎖牛肉麵吃到「水龍頭」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

一名就讀師大的女大生日前在Dcard表示，她在連鎖餐飲店三商巧福點牛肉麵外帶，不料當她回到宿舍吃到一半（麵吃光），卻在湯中舀出一個水龍頭起泡器，氣得馬上衝到該店投訴。三商巧福表示，事件為特殊個案，對於消費者相當抱歉，後續除了予以賠償外，他們也會加強設備檢視及員工訓練。

原PO在Dcard投訴，她日前下課肚子餓，想說回宿舍帶一份食物，就到附近的三商巧福點牛肉麵外帶，回到宿舍後依照平時的用餐順序，先吃麵再喝湯、吃肉，直到要吃肉時才在湯底撈出一個水龍頭，「當下真的傻眼到不行，差點吐出來，氣到不行整碗拿去店反應」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼連鎖餐飲店外帶牛肉麵 湯匙一舀撈到水龍頭「起泡器」。（圖／東森新聞）

▲三商巧福回應。（圖／東森新聞）

原PO指出，店員聽見情況後，先是退回餐費104元，接著只道歉「不好意思，我們水龍頭鬆掉，沒注意掉下去」，讓她相當不解，「水龍頭不見，沒發現不會去找嗎」。他認為，應該是整鍋裝水時，水龍頭掉下去鍋裡的，大概一堆人都吃到了吧，「店家管理上很不OK」。

其他民眾聽見這種情況，也覺得店家管理有問題。對此，三商巧福發布聲明，表示公司出餐流程管控一向嚴謹，這一次事件經調查為特殊個案，對於消費者相當抱歉，除了對這一名消費者予以補償外，未來會再加強門市設備檢視，強化門市員工教育訓練，避免類似情況再發生。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 
ET快訊
快訊／太魯閣號出軌54死！1名「外國旅客」罹難　每人賠償金出
太魯閣號「內部救援」畫面曝！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架
殯儀館設「椎心認屍專區」　她躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟
LIVE／太魯閣號「奪命列車」54死　台鐵親上火線說明
太魯閣出軌54死　全車訂票身分證「V開頭」324人
太魯閣號出軌54死　月台發車畫面曝光
太魯閣號出軌54死　「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」
工程車滑邊坡害出軌　工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石
工程車公司「像廢墟」網憂賠不起　名嘴挖出背後靠山：是大戶

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／車上總共496人！台鐵出軌死者有外國旅客　每人賠償540萬

太魯閣號慘劇「鐵公路大打結」　花東未出現住宿退訂潮

太魯閣號出軌54死　運安會：沒看到天候問題，但可能有環境問題

LIVE／半世紀最慘！太魯閣號出軌54死　台鐵最新說明

「工程車發現殘骸時在空檔」太魯閣54死　運安會記者會前默哀1分鐘

無法喚醒組織怠惰！鐵道學會：交通部打心底認為台鐵沒選票價值

起底工程名稱「改善6年計畫」 　網嘆諷刺：在做山側邊坡防護

新竹市美術館「對畫錄－新竹典藏教育現場」　展開跨世代美育對話

為何太魯閣出軌？他舉NASA事件：台灣「不用負責任制度」造成問題

太魯閣號撞工程車逾百死傷　學者：撞擊力如同一般車禍的1350倍

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

峮峮看「6秒晃動片」自誇「好可愛♥」　與豆花妹加入《飢餓》..王仁甫：遇到剋星！

邵雨薇罕見公開情侶對話！　吳慷仁握拳「宣示主權」吃醋反應閃爆

畫得出來嗎？想不起來的海洋圖鑑　阿伯神速畫錘頭鯊！成品超抽象XD

短腿萌貓打架黃金左鉤拳出擊！ 一站起來懷疑貓生：怎麼打不到

愛女突休克離世...夫妻走過傷痛　1年後迎新成員：這次要牽緊喔❤

快訊／車上總共496人！台鐵出軌死者有外國旅客　每人賠償540萬

太魯閣號慘劇「鐵公路大打結」　花東未出現住宿退訂潮

太魯閣號出軌54死　運安會：沒看到天候問題，但可能有環境問題

LIVE／半世紀最慘！太魯閣號出軌54死　台鐵最新說明

「工程車發現殘骸時在空檔」太魯閣54死　運安會記者會前默哀1分鐘

無法喚醒組織怠惰！鐵道學會：交通部打心底認為台鐵沒選票價值

起底工程名稱「改善6年計畫」 　網嘆諷刺：在做山側邊坡防護

新竹市美術館「對畫錄－新竹典藏教育現場」　展開跨世代美育對話

為何太魯閣出軌？他舉NASA事件：台灣「不用負責任制度」造成問題

太魯閣號撞工程車逾百死傷　學者：撞擊力如同一般車禍的1350倍

長榮澄清：長賜輪船東列長榮海運為「關係人」非被告

內褲臭又黏！醫驚見「整坨在外面」　她雙腿猛一夾…轉身塞回又掉了

人間煉獄！太魯閣號6、7車廂發現屍塊　基隆搜救隊：一塊都不能缺

不甘迫嫁他人！她攜情人「裸體殉情」　表哥慟：他們從未忘記彼此

網紅霸喊「捐200萬」助太魯閣意外！　哀嘆：讓人無法相信與接受

孫芸芸、Lisa、韓素希連撞「中空裝」比辣　網呼：大18歲也沒輸！

汪東城PO熱吻照「陪妳到老」真相曝光…真有好消息！　粉絲high了

擁抱容祖兒大和解！　陳小紜認了太莽撞「抨擊我都接受」…網酸：戲精

快訊／車上總共496人！台鐵出軌死者有外國旅客　每人賠償540萬

悍象大戰本季最多人　滿場擠爆新莊球場

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

工程車撞爛前「曾被Google拍到」　影像曝

出軌火車司機員　才剛新婚就殉職

太魯閣「車廂畫面曝」！他崩潰：家人在山洞裡

工程車滑落　撞上太魯閣害出軌

高雄童帶傷深夜賣茶葉蛋　他1句話讓路人含淚

台鐵408次太魯閣出軌「旅客逃命畫面曝光」

台鐵：出軌火車助理司機員也死亡

台鐵太魯閣出軌！6節車廂卡隧道

火葬完頭骨碎！他：沒人會穿愛馬仕問我6折

台鐵爆出軌意外　乘客曝：工程車掉下來

更多熱門

相關新聞

外送牛肉麵藏鐵鉤？闆娘：根本想敲詐

外送牛肉麵藏鐵鉤？闆娘：根本想敲詐

在家動手指就能使用外送平台成功叫餐，但桃園楊梅有名消費者氣憤表示，點了連鎖麵店2碗牛肉麵，「牛肉麵快吃完才發現有鐵鉤超離譜 ！」店家老闆娘接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，店裡根本沒有這種鐵鉤，凡湯麵類都採取「乾溼分離」，遇到這狀況，她仍退吳先生麵錢，豈料對方竟嫌「才120？」無奈表示根本想敲詐。

丁怡銘「萊牛風波」北檢出庭

丁怡銘「萊牛風波」北檢出庭

台北牛肉麵節4屆冠軍進軍台中

台北牛肉麵節4屆冠軍進軍台中

中藥行開賣牛肉麵　職人精神被笑太龜毛

中藥行開賣牛肉麵　職人精神被笑太龜毛

桃園路橋下的老字號牛肉麵　「明山牛肉麵」飄香20年

桃園路橋下的老字號牛肉麵　「明山牛肉麵」飄香20年

關鍵字：

牛肉麵

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

周揚青透視馬甲「意外洩感情現況」

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

宋逸民險上太魯閣「齊為傷者祈禱」

血便當痔瘡！他「爆出一團爛肉」罹癌　醫問工作愣住了

江宏傑IG突連發5張照　網超擔心

更多

最夯影音

更多
台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮
角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面