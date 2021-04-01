知名牛肉麵「撈到水龍頭」！她氣炸：一堆人都吃到　業者回應了

▲女大生在連鎖牛肉麵吃到「水龍頭」。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

一名就讀師大的女大生日前在Dcard表示，她在連鎖餐飲店三商巧福點牛肉麵外帶，不料當她回到宿舍吃到一半（麵吃光），卻在湯中舀出一個水龍頭起泡器，氣得馬上衝到該店投訴。三商巧福表示，事件為特殊個案，對於消費者相當抱歉，後續除了予以賠償外，他們也會加強設備檢視及員工訓練。

原PO在Dcard投訴，她日前下課肚子餓，想說回宿舍帶一份食物，就到附近的三商巧福點牛肉麵外帶，回到宿舍後依照平時的用餐順序，先吃麵再喝湯、吃肉，直到要吃肉時才在湯底撈出一個水龍頭，「當下真的傻眼到不行，差點吐出來，氣到不行整碗拿去店反應」。

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▲三商巧福回應。（圖／東森新聞）

原PO指出，店員聽見情況後，先是退回餐費104元，接著只道歉「不好意思，我們水龍頭鬆掉，沒注意掉下去」，讓她相當不解，「水龍頭不見，沒發現不會去找嗎」。他認為，應該是整鍋裝水時，水龍頭掉下去鍋裡的，大概一堆人都吃到了吧，「店家管理上很不OK」。

其他民眾聽見這種情況，也覺得店家管理有問題。對此，三商巧福發布聲明，表示公司出餐流程管控一向嚴謹，這一次事件經調查為特殊個案，對於消費者相當抱歉，除了對這一名消費者予以補償外，未來會再加強門市設備檢視，強化門市員工教育訓練，避免類似情況再發生。

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