【廣編】遠傳攜手鎮瀾宮首創聯名電信方案　手機門號過香爐保平安、中部門市結緣送聯名口罩

圖、文／遠傳提供

遠傳近年積極推出創新服務內容、串連消費者生活中各種需求，此次首度與鎮瀾宮深度聯名合作，推出聯名「媽祖保庇大禮包」方案，活動期間內透過指定通路、申辦5G指定資費方案，不但享手機及門號過香爐服務，還可獲得獨家聯名「媽祖保庇大禮包」，四月底前加碼再送限量光明燈；遠傳中部門市來店再送獨家限量款「大甲媽防護口罩」，歡迎大家到遠傳中部門市與大甲媽結緣，守護平安。

為您祈福！申辦「媽祖保庇大禮包」方案，手機門號過香爐，四月底前限量送光明燈

4/1起至5月底前，消費者於遠傳中部七大縣市（苗栗、台中、彰化、雲林、南投、嘉義縣、嘉義市）的實體門市或遠傳網路門市，申辦遠傳5G「媽祖保庇大禮包」手機方案，月付599起綁約36個月，就可將「媽祖保庇大禮包」帶回家，月付999元，5G手機0元起，更可以直接0元帶走「媽祖保庇大禮包」！此外，遠傳也會將申辦此方案的手機號碼、門號，一起帶至鎮瀾宮過香爐，讓大甲媽的庇祐隨身而行。恭迎媽祖繞境盛事，四月底前申辦「媽祖保庇大禮包」方案，上網登錄就免費為您至鎮瀾宮點光明燈，限量168組，送完為止，趕快到中部遠傳門市洽詢申辦。

大甲媽來結緣！遠傳中部門市來店禮，獨家款大甲媽防護口罩限量登錄贈送

除「媽祖保庇大禮包」之外，遠傳亦與鎮瀾宮聯名推出獨家限量版的「大甲媽防護口罩」。4/1起快到遠傳活動網頁登錄，就可取得QR Code領用憑證，至遠傳中部七大縣市的直營加盟門市，出示憑證，免消費即可獲得遠傳與鎮瀾宮獨家限定「大甲媽防護口罩」，一組兩片免費送，每個門號限領取一次，歡迎中部地區的朋友們快至附近的遠傳門市結緣，守護平安，作伙瘋媽祖。



活動網址：https://fetnet.tw/m6UpNK0EHK