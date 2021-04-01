山寨「樂拼」死不認錯　商標判賠「樂高」再多一個0

▲ 正牌「樂高」被大陸山寨「樂拼」模仿。（圖／記者翻攝浦江天平微信公眾號 ）

記者任以芳／綜合報導

大陸山寨積木「樂拼」侵權「樂高」商標案落幕，廣東省高級人民法院認為被告美致公司，惡意模仿樂高公司，嚴重侵權行為，必須重判。因此，遂對樂高公司提出的賠償主張予以全額支持，改判「樂拼」賠償「樂高」相關經濟損失從原本300萬變成3000萬元人民幣，換算台幣約1.3億多台幣。

據《新浪》報導指出，廣東省高級人民法院對「樂高」訴「樂拼」系列標識商標侵權及不正當競爭案作出終審判決。廣州知識產權法院一審查明，2015年起，美致公司法定代表人李某某等人複製樂高玩具，生產出大量含有「樂拼」中文及英文字樣系列標識的玩具產品，其中多款標識侵犯了「樂高」商標標識，構成商標侵權。

報導稱，法院判決美致公司等三被告賠償樂高公司經濟損失及為制止侵權行為所支付的合理開支共300萬元（單位：人民幣，同下。）判決後，雙方均對賠償金額有異議，向廣東高院提起上訴。

事後，廣東高院二審查明，「樂高」系列商標長期使用與宣傳，在玩具市場上具有極高知名度。但是，被告美致公司一系列地使用「樂拼」標識，在顏色組合、表現形式、整體視覺效果等方面均與「樂高」極為相似，極易導致公眾混淆，從而削弱「樂高」系列商標的顯著性，對其市場聲譽造成毀貶。

▲老品牌樂高（左）遭到大陸業者「樂拼」嚴重侵權模仿。（圖／記者翻攝浦江天平微信公眾號 ）

另外，該公司負責人李某某指使他人註冊系列侵權商標，組織工廠進行生產，通過在美致二分公司經營場所、廣州國際玩具及模型展覽會、代理商經營場所等實地陳列和大量銷售，還通過郵件、公司網站、微信公眾號，以及發展代理商等多個渠道進行宣傳、銷售，這樣行為長達四年之久。

根據相關刑事裁定書認定，僅自2017年9月11日至2019年4月23日，美致公司生產銷售侵權產品的非法經營額已達到3.3億元，另依據浙江淘寶網路公司提供的「樂拼」商品銷售數據，可合理推定侵權產品的銷售金額超過5億元。經參考相關行業利潤率合理估算，所涉侵權產品的整體獲利應遠超1.6億元。

據此，廣東高院認為，美致公司侵權持續時間長、規模大、獲利多，且極富設計性和組織性，攀附和模仿樂高公司的惡意明顯，屬嚴重侵權行為，應從重判賠，遂對樂高公司提出的賠償主張予以全額支持，改判「樂拼」賠償「樂高」相關經濟從原本300萬改判為3000萬元。