　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

山寨「樂拼」死不認錯　商標判賠「樂高」再多一個0

▲▼ 大陸山寨「樂拼」積木模仿「樂高」。（圖／記者翻攝浦江天平微信公眾號 ）

▲ 正牌「樂高」被大陸山寨「樂拼」模仿。（圖／記者翻攝浦江天平微信公眾號 ）

記者任以芳／綜合報導

大陸山寨積木「樂拼」侵權「樂高」商標案落幕，廣東省高級人民法院認為被告美致公司，惡意模仿樂高公司，嚴重侵權行為，必須重判。因此，遂對樂高公司提出的賠償主張予以全額支持，改判「樂拼」賠償「樂高」相關經濟損失從原本300萬變成3000萬元人民幣，換算台幣約1.3億多台幣。

據《新浪》報導指出，廣東省高級人民法院對「樂高」訴「樂拼」系列標識商標侵權及不正當競爭案作出終審判決。廣州知識產權法院一審查明，2015年起，美致公司法定代表人李某某等人複製樂高玩具，生產出大量含有「樂拼」中文及英文字樣系列標識的玩具產品，其中多款標識侵犯了「樂高」商標標識，構成商標侵權。

報導稱，法院判決美致公司等三被告賠償樂高公司經濟損失及為制止侵權行為所支付的合理開支共300萬元（單位：人民幣，同下。）判決後，雙方均對賠償金額有異議，向廣東高院提起上訴。

事後，廣東高院二審查明，「樂高」系列商標長期使用與宣傳，在玩具市場上具有極高知名度。但是，被告美致公司一系列地使用「樂拼」標識，在顏色組合、表現形式、整體視覺效果等方面均與「樂高」極為相似，極易導致公眾混淆，從而削弱「樂高」系列商標的顯著性，對其市場聲譽造成毀貶。

▲▼ 大陸山寨「樂拼」積木模仿「樂高」。（圖／記者翻攝浦江天平微信公眾號 ）

▲老品牌樂高（左）遭到大陸業者「樂拼」嚴重侵權模仿。（圖／記者翻攝浦江天平微信公眾號 ）

另外，該公司負責人李某某指使他人註冊系列侵權商標，組織工廠進行生產，通過在美致二分公司經營場所、廣州國際玩具及模型展覽會、代理商經營場所等實地陳列和大量銷售，還通過郵件、公司網站、微信公眾號，以及發展代理商等多個渠道進行宣傳、銷售，這樣行為長達四年之久。

根據相關刑事裁定書認定，僅自2017年9月11日至2019年4月23日，美致公司生產銷售侵權產品的非法經營額已達到3.3億元，另依據浙江淘寶網路公司提供的「樂拼」商品銷售數據，可合理推定侵權產品的銷售金額超過5億元。經參考相關行業利潤率合理估算，所涉侵權產品的整體獲利應遠超1.6億元。

據此，廣東高院認為，美致公司侵權持續時間長、規模大、獲利多，且極富設計性和組織性，攀附和模仿樂高公司的惡意明顯，屬嚴重侵權行為，應從重判賠，遂對樂高公司提出的賠償主張予以全額支持，改判「樂拼」賠償「樂高」相關經濟從原本300萬改判為3000萬元。

ET快訊
殯儀館設「椎心認屍專區」　她躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟
LIVE／太魯閣號「奪命列車」54死　台鐵親上火線說明
太魯閣出軌54死　全車訂票身分證「V開頭」324人
太魯閣號出軌54死　月台發車畫面曝光
太魯閣號出軌54死　「半具遺體卡在車下、還有2屍袋」
工程車滑邊坡害出軌　工人曝「老闆說法」：有拉手煞車、輪胎放石
工程車公司「像廢墟」網憂賠不起　名嘴挖出背後靠山：是大戶
太魯閣號車體嚴重變形　搜救隊曝心酸：車廂內外找遺體殘肢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

揭秘雅魯藏布江　神秘「野生貓星人」天堂

紅磚老屋勾起家鄉回憶...　兩岸台青探尋古厝文化

就差你了！　貴陽陵園清明文案惹議...園方道歉：用詞不嚴謹

預測未來十年內　林毅夫：中國每年對世界增長貢獻30%

酒吧中被17歲男搭訕…女大生拒絕「身體被捅穿」慘死　媽淚曝內情

馬外長稱王毅「永遠是我的大哥」　王毅笑回：We are brother

男子裸聊被敲詐　「以勞抵債」爽爽賺3.2萬

外媒問港疆話題　港議員葉劉淑儀嗆「你在編故事！」

「太魯閣號」48死　陸國台辦關切：表達哀悼和慰問

「台鐵出軌」登微博熱搜！陸媒頭條搶報　網友跨海祈福集氣

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

峮峮看「6秒晃動片」自誇「好可愛♥」　與豆花妹加入《飢餓》..王仁甫：遇到剋星！

邵雨薇罕見公開情侶對話！　吳慷仁握拳「宣示主權」吃醋反應閃爆

畫得出來嗎？想不起來的海洋圖鑑　阿伯神速畫錘頭鯊！成品超抽象XD

愛女突休克離世...夫妻走過傷痛　1年後迎新成員：這次要牽緊喔❤

短腿萌貓打架黃金左鉤拳出擊！ 一站起來懷疑貓生：怎麼打不到

揭秘雅魯藏布江　神秘「野生貓星人」天堂

紅磚老屋勾起家鄉回憶...　兩岸台青探尋古厝文化

就差你了！　貴陽陵園清明文案惹議...園方道歉：用詞不嚴謹

預測未來十年內　林毅夫：中國每年對世界增長貢獻30%

酒吧中被17歲男搭訕…女大生拒絕「身體被捅穿」慘死　媽淚曝內情

馬外長稱王毅「永遠是我的大哥」　王毅笑回：We are brother

男子裸聊被敲詐　「以勞抵債」爽爽賺3.2萬

外媒問港疆話題　港議員葉劉淑儀嗆「你在編故事！」

「太魯閣號」48死　陸國台辦關切：表達哀悼和慰問

「台鐵出軌」登微博熱搜！陸媒頭條搶報　網友跨海祈福集氣

猛獅狂敲13安5局13比0龍　猛威爾保持無安打

半世紀最嚴重...太魯閣出軌54死　立法院下週請林佳龍專案報告

太魯閣號「內部救援」畫面曝光！走道躺一排　她腿骨變形躺擔架

太魯閣號罹難者送花蓮市殯儀館　業者支援冰櫃、發電機

太魯閣號出軌54死！「花蓮貓友隊」外送員出征　載物資衝現場

殯儀館設「椎心認屍專區」　她倖躲死劫…目睹親人亡哭到癱軟

太魯閣54死156輕重傷　國民黨「督促改善」：對罹難者家屬深切致哀

全力協助太魯閣號搜救　顏若芳：民進黨暫緩4月11日施政說明會

吳東融打擊還在找感覺　葉總：需要時間磨合

太魯閣號慘劇「鐵公路大打結」　花東未出現住宿退訂潮

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

大陸熱門新聞

三寶撞破牆！網見沒鋼筋嗆「豆腐渣工程」

和老闆發生關係　她醒來看包養金變冥紙崩潰

男劈腿20女　一年狂撈3900萬

小王裸掛5F逃生　下秒失足墜樓砸地

煉鋼工跳高爐融化！15秒影片瘋傳

母乳被婆婆拿給公公喝！丈夫下一句話她心死

穿馬路下體一陣劇痛…27歲男噴出體內一半血

「台積電大將」入主引內鬨 中芯國際贈梁孟松上億豪宅成功留人　

她16歲甜交男友！「懷孕8個月」遭殺害慘死

闖紅燈過馬路！她跑一半被砂石車撞飛

媽媽去世！國中生殺死15歲好友　他死不瞑目

酒吧中被17歲男搭訕！女大生拒絕身體被捅穿亡

陸男寫信勒索辯「愚人節玩笑」　下場慘曝

太魯閣號事故　國台辦發文關切

更多熱門

相關新聞

GUESS被踢爆仿冒最火手袋秒下架

GUESS被踢爆仿冒最火手袋秒下架

美國時尚品牌GUESS近日在推特上被踢爆，其推出的G-Logo托特包與「全球最熱門單品」Telfar購物包相似度高達99％，引爆爭議與罵聲，眾多網友們怒氣滿點：「我希望Telfar起訴他。」短時間內這款G-Logo托特包便下架處理，急於滅火，但是大家並沒有打算放過GUESS，陸續挖出其他包款，發現就連PRADA腋下包、DIOR托特包也被仿好仿滿。

MINISO傳業績跌信義店今最後一天

MINISO傳業績跌信義店今最後一天

全台最大樂高店進駐台中

全台最大樂高店進駐台中

樂高版小熊維尼4／1台灣開賣

樂高版小熊維尼4／1台灣開賣

樂高旗專賣店首進台中 3／27開幕

樂高旗專賣店首進台中 3／27開幕

關鍵字：

積木樂高樂拼山寨模仿

讀者迴響

熱門新聞

不斷更新／太魯閣號出軌釀54人罹難

即／太魯閣出軌「車頭」照片曝光！　高速撞工程車削剩一半

太魯閣花蓮出軌！貨車掉下「工程人員全跑光」

「急需遺體袋」花蓮人求：帆布袋、塑膠袋都可

出軌火車司機員死亡！工會要求從優撫卹

最新空拍畫面曝！工程車邊坡墜落　至少釀34死

黑男東區捕獲148cm正妹人妻！

搶入太魯閣「第8節車廂」　驚見10人無心跳

送醫名單不斷更新／太魯閣出軌54死！各大醫院收治傷者一覽

周揚青透視馬甲「意外洩感情現況」

愛馬仕姐道歉暗酸：就算問被罵也要當兒女一樣忍耐

太魯閣「火車駕駛視角曝光」！網譙：台灣工程超扯

宋逸民險上太魯閣「齊為傷者祈禱」

江宏傑IG突連發5張照　網超擔心

血便當痔瘡！他「爆出一團爛肉」罹癌　醫問工作愣住了

更多

最夯影音

更多
台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮

台南角頭「建文大仔」風光大葬　還沒開始4通緝犯就被逮
角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

角頭「建文」高衩禮儀妹風光送行　動員6百警力！捕6通緝犯、98少年

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

侯佩岑兒子學擊劍淚崩：爸爸對我兇　她急護兒..要老公「不要強迫他」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

楊晨熙愚人節宣布「分手大飛」　「謝謝你，祝福一切順利」

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

婁峻碩吃雞胸肉..靠焦凡凡的雞排催眠　峮峮、李佳穎要篡位！關韶文狂抖「她」過去

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面