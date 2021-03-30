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歡慶兒童節　4月2日「斗六藝術水岸園區」打造兒童樂園

▲斗六市公所今（30）日舉辦記者會為兒童節「童遊斗六、藝想世界」活動宣傳。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所今（30）日舉辦記者會為兒童節「童遊斗六、藝想世界」活動宣傳。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

一年一度的兒童節即將到來，斗六市公所4月2日於社口里「斗六藝術水岸園區」籌辦兒童節活動，豐富內容有如兒童樂園，體驗活動有樂高機器人、圖像IP誠實君療癒展、文創市集、風格野餐、劇團表演、氣墊遊樂設施、知識闖關等等，打造全台最具亮點的藝文兒童節活動。

斗六市公所今（30）日舉辦記者會為兒童節「童遊斗六、藝想世界」活動宣傳，斗六市長林聖爵被小丑魔術師瞬間從神秘箱憑空變出來的橋段，讓現場與會貴賓宛如兒童般驚呼連連，斗六市長林聖爵更將為開花的綠葉盆栽變出開滿白花，瞬間讓現場氣氛沸騰。

▲斗六市公所今（30）日舉辦記者會為兒童節「童遊斗六、藝想世界」活動宣傳。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所將於4月2日在社口里「斗六藝術水岸園區」籌辦兒童節活動，豐富內容有如兒童樂園。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵表示，臺灣科技實力在國際占有重要地位，此次兒童節活動希望打造全台唯一結合圖像角色IP，與樂高機器人體驗活動的兒童節，並且融入寓教於樂、文創、科技、表演藝術的概念，營造大人、小孩、青年都瘋狂的藝文兒童節，讓斗六未來的主人翁在歡樂活動中，感受科技與機械的奧秘。

林聖爵說，除了一系列的兒童體驗活動，現場也打造戶外「風格拍照舞台」，適合父母、情侶、朋友一同參與體驗，此外活動當日提供限量野餐地墊免費借用，邀請市民朋友們帶著獨具風格的佈置小物一起享受野餐樂趣；還有大型泡泡棒體驗，以及全台正風行的圖像角色IP，即將在兒童節這天開展，A little monsters(阿尼斯特)這次的「誠實君療癒展」等著大家來療癒一整日，讓大、小朋友留下美好難忘的家人共遊回憶。

▲斗六市公所今（30）日舉辦記者會為兒童節「童遊斗六、藝想世界」活動宣傳。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市長林聖爵被小丑魔術師瞬間從神秘箱憑空變出來的橋段，讓現場與會貴賓宛如兒童般驚呼連連。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市公所說明，今年舉辦「童遊斗六、藝想世界」活動，以兒童權利、福利及身心發展的概念融入活動體驗中，啟發斗六學子自我保護、權益認知、危機處理等知識；劇團表演以故事傳遞身心發展議題，帶領兒童展開一段體驗勇敢、自信、誠實的冒險旅程；斗六市公所政風室也結合了「廉潔誠信、扎根校園」的宣導主題，提醒學子誠實與守信的重要性。

▲斗六市公所今（30）日舉辦記者會為兒童節「童遊斗六、藝想世界」活動宣傳。 （圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市長林聖爵更將為開花的綠葉盆栽變出開滿白花，瞬間讓現場氣氛沸騰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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