命理師算出「你媽偷人」！高雄女氣炸PO文：他花錢買評價　下場超慘

▲高姓女子不滿命理師算出「我媽偷人」，竟氣得上網誣指對方評價用買的。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名高姓女子找來一名林姓命理師替她改名及命理諮詢，但她對對方的收費有所不滿，還因為被算出「我媽偷人」等，竟上網留言誣指對方臉書評論都是買的。案經林姓命理師提告，刑事部分以不起訴處分，但民事部分，法院則判高女須賠償2萬元，並且刪除文章。

判決出指出，林姓命理師長期在網路及高雄地區提供命理風水等諮詢服務，而高女2018年間找上他替她改名及命理諮詢，但事後卻對諮詢收費有所不滿，而當時雙方就已協議退費5千元，高女也承諾，「本人不得有任何誹謗、傷害對方名譽之情事或藉故干擾對方」。

然而，有網友2019年7月間在DCARD發文詢問，「＃尋求＃想尋找高雄很準的算命」，而高女見狀竟在底下留言，「上面好像有人提到林XX…他竟能算出我爸媽前世＝＝？說…我媽偷人…而且他臉書評價都是假的呵呵，用買的點進去給評論的人看了就知道是買評論，一堆假帳號給好評論。」讓命理師見狀氣得提告妨害名譽。

不過，刑事部分，檢方偵結後不起訴，而命理師再提民事求償，並要求高女刪除留言，並且在DCARD上張貼道歉啟事3天。

法院審理時，高女並未出面說明，而法官認為，命理師長年在網路和高雄地區提供命理風水諮詢服務，並且參與偏鄉兒童關懷、街友送餐等公益活動，而這些都有DCARD網站回覆文章、感謝狀頒獎照片、YouTube搜尋截圖等件影本為證，但高女所指控的部分，她並未提出任何依據，係屬不實及貶抑性留言，損害命理師的名譽，因此判高女應賠償命理師2萬元，並刪除文章。全案可上訴。

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