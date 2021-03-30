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洗照片驚見裸女！正宮抓包老公「回鍋前妻」氣炸　他自招：很多次了

▲上市公司華通電腦少東、吳姓副總遭週刊直擊與前女員工發生婚外情，遭元配提告求償。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人夫與前妻舊情復燃，多次發生性關係還拍下裸照，正宮抓包後氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

北市一名人夫阿宏（化名）與前妻小君（化名）離婚後，與現任妻子再婚，但沒想到他卻與小君舊情復燃，甚至多次發生性關係，還拍下裸照，被拿著相機想洗照片的正宮發現後，他才坦承此事，讓正宮氣得對小君提告求償。法官審理後，判小君須賠償正宮60萬元。

正宮指控，小君明知道阿宏與她再婚，卻在她婚後至少與阿宏於2017年底、2018年底發生性行為2次以上。一直到2019年10月18日，她與阿宏出國返台，拿著相機想沖洗照片，才發現照片中竟有小君的裸照，氣得當場質問阿宏，而阿宏則坦承再婚後仍持續與小君發生性行為。

正宮提到，小君甚至在2020年7月7日將臉書大頭貼換成阿宏的照片，明顯侵害了她的配偶權，且時間長達3年之久，讓她憤而對小君提告求償。

對此，小君並未出面反駁，而法官認為，小君明知道前夫阿宏已經再婚，卻仍與對方發生性行為，且交往逾越普通朋友的分際，破壞了正宮的家庭生活遠滿幸福，時間還超過3年以上，最終判小君須賠償正宮60萬元。全案可上訴。

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