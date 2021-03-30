醉漢開車回家暗巷直踩油門！連撞5汽機車　酒測值破表下場慘爆

▲南港區29日晚間發生一起民眾酒駕衝撞路邊5汽機車的交通事故。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市南港區中坡南路玉成街巷弄口，29日晚間21時許，發生一起酒後駕車自撞交通事故，警方調查一名29歲的賴姓男子於信義區檳榔攤與好友飲酒後，卻打算駕車返回南港區玉成街住處，途中不勝酒力，在中坡南路49巷連續追撞路邊停車格內之4輛汽機車後，再向左撞擊對向停車格內之自小客貨車，最後撞擊路旁花圃後停止。

▲南港區29日晚間發生一起民眾酒駕衝撞路邊5汽機車的交通事故。（圖／記者張君豪翻攝）

當時目擊民眾看到賴男駕車似乎未發現路旁停靠車輛，車子未減速連續撞上路旁兩側共5輛汽機車，警消到場緊急救出尚在車內的賴姓駕駛，他被送往台北醫院檢查後，初步診斷僅臉部受到撞擊輕傷、無生命危險。

但警方根據醫院治療的抽血報告顯示：檢驗酒測值高達1.67mg/L，警方於偵訊後依公共危險罪移送法辦。警方指出：根據現行修正道路交通管理處罰條例第35條規定，如酒測值逾0.15mg/L，汽車駕駛人處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車及吊扣其駕駛執照1年至2年；如酒測值逾0.25mg/L，並將依違反刑法第185條之3公共危險罪移送法辦、警方呼籲民眾切莫酒駕上路以免受罰。

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