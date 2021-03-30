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陳吉仲哽咽近1分鐘：藻礁公投過不過都是輸...很多老師患肺腺癌

▲▼珍愛藻礁公投領銜人潘忠政。（圖／記者徐政璿攝）

▲陳吉仲呼籲別對潘忠政做不好的攻擊。（圖／記者徐政璿攝）

記者許展溢／台中報導

藻礁公投各界關注，學界主辦「啟動溝通、共尋雙贏方案」連署工作小組，今（30日）在中興大學舉辦座談，農委會主委陳吉仲出席呼籲，不要攻擊公投領銜人潘忠政和中研院研究員陳昭倫，並強調願意在公投前不斷持續對話，但談到中興大學有老師罹患肺腺癌，且現場也有一位，讓他哽咽了近1分鐘。

座談主題「非核減煤下觀塘三接案及其他方案分析」、「莊秉潔觀塘+浮動式接收站替代方案討論」。陳吉仲和多位學者參與討論先是提到，絕對不要對陳昭倫和潘忠政有不好的攻擊，也不能攻擊長期投入生態研究的學者「拿政府的錢、做這樣研究報告是門神」，這樣對學術界絕對不利，且以後這樣誰敢做政府研究計劃。

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▲▼桃園大潭藻礁。（圖／記者徐政璿攝）

▲桃園大潭藻礁。（圖／記者徐政璿攝）

陳吉仲說，藻礁議題農委會到中油等單位就是要「釐清事情」，不要做任何攻擊，不然這樣下去到八月公投後，大家都會輸。陳吉仲接著說，藻礁公投不過，對藻礁是輸，但過了也會是輸，因為藻礁公投過了，如經濟部次長曾文生報告的「能源轉型」，絕對是輸，以後所有天然氣接收站和燃煤要降下來、減空汙絕對都不可能這麼順利了。這時他提到多位罹患肺腺癌的中興大學老師，讓他哽咽無法自己，並突然指著前方，完全說不出話來。

陳吉仲認為，中南部有多少民眾期待政府要減煤降空汙，但不能拿此理由，不顧藻礁影響，但同樣不可能說要保護藻礁時，讓所有能源轉型的議題耽誤下來，面對此議題「不會用降空汙、燃煤要減少打藻礁，這是不負責任的」。但也不會因為三接要興建，真的讓藻礁受影響，否則自己會跟曾文生一樣，二話不說不會待在政府體系，今天到場只有一個方案，就是怎樣解決困境，不希望此情形持續對撞。

▲▼農委會主委陳吉仲中興大學談到多位老師罹患肺腺癌哽咽。（圖／翻攝學界「啟動社會溝通、共尋雙贏方案」連署平台直播）

▲陳吉仲中興大學談到多位老師罹患肺腺癌哽咽。（圖／翻攝學界「啟動社會溝通、共尋雙贏方案」連署平台直播）

陳吉仲表示，若今天三接可不做，純粹保護藻礁，政府就不蓋三接，只是不蓋天然氣，50%何時會達到？大家要知道成本是多少，呼籲環團跟學界，現在這不是一份考券，要考100分，現在是60分，要往80、90分去做。

陳吉仲還說，生態監測、三接開發資訊兩大議題下的所有爭點，都要主動公開並把問題答案提出，不用讓還團花很大力氣召開聽證會，建議學術界要站出來，因為國家決策沒有專業意見支撐，往往會造成遺憾，且討論不清楚，讓網路各式各樣的訊息，「達到獲取政治目的」，這樣對生態環境是很大衝擊，願意在公投前不斷持續對話。

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