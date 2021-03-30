嗨翻了！漢堡王彰化店4／1正式開幕　限時1天免費加吃火烤牛肉排

▲漢堡王宣布插旗彰化。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

彰化人嗨一波！繼回歸台南後，美國速食連鎖店漢堡王（Burger King）宣布正式進軍彰化了，首間門市將在4月1日正式開幕，且開幕日更首度開先例延長營業時間，並祭出「免費加肉活動」活動，全天限時2時段凡購買華堡、辣味華堡且2人同行以上，每人直接免費加送4.4盎司火烤牛肉排1片，就是要吃肉吃到爽。

漢堡王正式插旗彰化，首間門市就在中山路二段上，今年2月於籌備階段就讓不少彰化人期待到不行，業者今（30）日也終於宣布彰化門市將在4月1日重磅開幕，並推出系列限定優惠，開幕日當天霸氣延長營業時間，並祭出2時段分別是上午11時至12時及21時至24時有「免費加肉」活動，凡2人以上購買華堡、辣味華堡單點或套餐，每人就可直接免費吃4.4盎司火烤牛肉排1片。

另，為慶祝新店開張，彰化店也於4月1日至15日祭出「小華堡買1送1回客券」，只要在門市消費滿200元即可免費獲得，限量3000張、送完為止，限下次於彰化店使用。

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