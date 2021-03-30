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社會 社會焦點 保障人權

「我撿到百萬現金！」運將急送派出所婉謝紅包　失主超感動

▲▼「我撿到百萬現金」，一名好心運將抱著手提袋 急奔派出所請警方協尋失主。（圖／警方提供）

▲警方積極協尋，半小時即找到遺失百萬現金的父子。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

「我在車上撿到一百萬現金！」台中市1名47歲的林姓計程車司機日前神情緊張、抱著一只手提袋衝進派出所報案，原來稍早一對父子搭乘她的車，將裝有百萬現金的手提袋遺留在車上，經警方追查，聯絡上謝姓父子趕來派出所認領，父子倆對於林姓運將拾金不昧並婉拒紅包的義舉，感激不已。

▲▼「我撿到百萬現金」，一名好心運將抱著手提袋 急奔派出所請警方協尋失主。（圖／警方提供）

台中市政府警察局第三分局健康派出所警員曾旻傑、徐紹軒日前受理林姓計程車司機報案，林男提著1只黑色格紋手提袋走入派出所，打開一看竟是一綑綑的千元大鈔，經員警清點後總數高達1百萬元整，讓員警也嚇了一大跳。

林姓運將表示，剛剛從西區載一對父子前往南區，乘客下車後他才發現後座遺留一只手提袋，打開發現是鉅額現金，心想失主一定相當著急，立即趕來派出所請員警協尋失主。

經員警積極聯繫不到半小時，謝姓父子即趕來派出所，員警核對手提袋內容物特徵及現金的數量後，確認失主的確是謝姓父子。81歲的謝父表示，該筆現金是要做為繳納房貸之用，稍早從西區的銀行臨櫃取款後，立即搭乘計程車前往他間銀行繳納，在車上與兒子討論稍後要辦的流程，一時分心，下車時才會將現金遺留在計程車上。

2人發現掉了百萬現金的手提袋後著急不已，輾轉聯繫上計程車行時，得知運將已送交派出所，隨後又接獲員警通知，終於讓他們放下心中的大石，對於警方的協助頻頻致謝，更大讚林姓司機拾金不昧的精神。

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