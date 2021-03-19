　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

運將加油站遭鋼珠彈射傷　泰山空氣槍怪客落網辯：把玩誤擊

記者陳豐德／新北報導

新北市泰山區一家加油站13日一名計程車司機遭鋼珠彈射傷手臂，當場見血，他嚇得通報警方到場採證，鑑識小組在地上找到一枚鋼珠，也在牆壁上找到一個彈著點，警方鎖定加油站對面的大樓，查出林姓男子有重嫌，但他事發後前往三重、新莊一帶藏匿，18日晚間終於在中和查緝林男到案，並起出2把空氣槍、瓦斯鋼瓶、鋼珠彈等證物，訊後依照傷害、槍砲等罪嫌移送偵辦。

▲▼泰山怪客持空氣槍射擊鋼珠彈攻擊加油站上廁所的運將遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲警方查扣的空氣槍及瓦斯鋼瓶。（圖／記者陳豐德翻攝）

13日晚間11時許，49歲黃姓計程車司機到新北市泰山區新北大道七段一處加油站上廁所，結束後到加油島向員工購買機油，突然右手臂遭到不明物體擊傷，翻開手臂，呈現紅腫破皮，懷疑有人從對面射擊空氣槍。加油站員工聲稱已經是近日第二次發生遭射擊的狀況，但第一次無人受傷就沒報警，沒想到13日晚間在4分鐘內就被開3槍，其中1發打傷了計程車司機。

警方事後到大面大樓查訪，但某些住戶沒有應門，事後經過濾查出33歲林男涉有重嫌，林年事後逃往三重、新莊一帶，並沿途購買行動電話、網卡(SIM卡)等通信設備，後又於新北市板橋區民生路二段一帶藏匿。

專案小組18日晚間8時許在新北市中和區民安街一帶查獲林男到案，並持搜索票將林男帶往租屋處、戶籍地、使用車輛執行搜索，並在車輛後車箱起出2把空氣槍、鋼珠彈、瓦斯鋼瓶等證物，他辯稱是在3樓租屋處把玩空氣槍，不慎擊發才會打到對面加油站跟無辜的計程車司機，全案將依傷害、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

▼泰山怪客持空氣槍射擊鋼珠彈攻擊加油站上廁所的運將遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼泰山怪客持空氣槍射擊鋼珠彈攻擊加油站上廁所的運將遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼運將右手臂遭射傷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼泰山怪客持空氣槍射擊鋼珠彈攻擊加油站上廁所的運將遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼警方所查扣的鋼珠彈。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼泰山怪客持空氣槍射擊鋼珠彈攻擊加油站上廁所的運將遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼泰山怪客持空氣槍射擊鋼珠彈攻擊加油站上廁所的運將遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

案發現場／大園空難202人罹難　記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨　她的手伸出後車廂指引破案

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

ET快訊
北市高職女學生遭霸凌　「樓梯打到走廊」被扯髮拖行還踹肚畫面曝
笑台灣人乞丐！韓媒報「鮭魚之亂」網友酸爆
快訊／宜蘭抹茶山登山意外！1男突倒地「無呼吸心跳」
9年級能衝能玩！7年級生「什麼都不敢」　網指1關鍵：我也服了
拿香腸換加密貨幣！他靠比特幣「2年賺到台北房」秘訣曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園龍潭「學霸里長」涉詐餐費10萬！連任2屆　夫妻20萬交保

快訊／新營某國中傳食物中毒！疑「水果+牛奶」惹禍　6學生送醫

快訊／宜蘭抹茶山登山意外！　1男突倒地「無呼吸心跳」

運將加油站遭鋼珠彈射傷　泰山空氣槍怪客落網辯：把玩誤擊

天降飛椅擊頭莫名挨打　他一還手吃罰單噴4千：靠這招賺回

屏東男開車撞加油站被控肇逃　他現身自稱:患重聽引誤會　　

他怎麼這麼衰！30天慘遭駕駛亂開車門擊落9次　私密原因曝光

山老鼠連2年被同1警抓！滿載牛樟木逃50km　撞警車想落跑　　

「騙扁小子」黃琪詐1.26億！淚喊：法官別放棄我　4月12日宣判

快訊／4搶匪合計223歲！「阿公級」強盜集團落網　搶三重銀樓3千萬黃金

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

桃園龍潭「學霸里長」涉詐餐費10萬！連任2屆　夫妻20萬交保

快訊／新營某國中傳食物中毒！疑「水果+牛奶」惹禍　6學生送醫

快訊／宜蘭抹茶山登山意外！　1男突倒地「無呼吸心跳」

運將加油站遭鋼珠彈射傷　泰山空氣槍怪客落網辯：把玩誤擊

天降飛椅擊頭莫名挨打　他一還手吃罰單噴4千：靠這招賺回

屏東男開車撞加油站被控肇逃　他現身自稱:患重聽引誤會　　

他怎麼這麼衰！30天慘遭駕駛亂開車門擊落9次　私密原因曝光

山老鼠連2年被同1警抓！滿載牛樟木逃50km　撞警車想落跑　　

「騙扁小子」黃琪詐1.26億！淚喊：法官別放棄我　4月12日宣判

快訊／4搶匪合計223歲！「阿公級」強盜集團落網　搶三重銀樓3千萬黃金

台積電讓北京「卡脖子」　他分析台灣人才恐遇10年挖角潮

醉媽狂甩兒巴掌！他目睹男童「哭著道歉」太心疼...1招火速救援

高苑工商50周年校慶　蔡英文盼持續為台灣培養專業人才

咖啡香結合藝術！城市最美型的辦公空間　圓窗巧思化身打卡亮點

次世代主機特化耳機出世！Steelseries周邊開箱共譜最美音質

換戰蚵仔！姓名有「蚵」吃免費蓋飯　鹿港業者：柯、娥同音半價

快訊／宏達電台灣區總經理陳柏諭　因個人生涯規劃3月底離職

桃園龍潭「學霸里長」涉詐餐費10萬！連任2屆　夫妻20萬交保

稱0確診！北韓粉專喊話陳時中「下一個旅遊泡泡」　指揮中心回應了

家人臉書發現自殺訊息通報救援　南警複合式賓館內救回昏睡男

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

開賓士撞死女兒　父親控：蓄意殺人

即／18歲少年無照開賓士碰撞　重機騎士傷重身亡

賓士女開車門害死女騎士　「怕被關」賠錢獲緩刑

遊覽車初步鑑識結果曝　剎車沒咬死

快訊／阿里山森林火警！延燒逾19hrs未滅

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

22歲小女友陪送貨遭撞死！肇逃男曝原因

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

前空姐21分鐘施暴片瘋傳　美女律師揭盲點

「你有女友了」少女問學長3次仍遭硬上　打給男友求救

樹林4口滅門奇案！3歲兒「臉砍到見骨」　詭異爸樓梯來回跑

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

更多熱門

相關新聞

男開車撞加油站涉肇逃　他稱患重聽引誤會　　

男開車撞加油站涉肇逃　他稱患重聽引誤會　　

屏東縣陳姓男子，18日下午駕駛自小客車行經台1線時，撞上加油站站長及3台機車後離去，目擊者將事後照片po上社群媒體，質疑駕駛酒醉；轄區潮州警方獲報聯絡他到案，他初步表示，案發時，有下車了解狀況後才離去，由於患有重聽，以為可以離開就開走了，警方將依毀損罪偵辦，並依法開單告發。

黑金變黃金！建商買加油站蓋建案　專家曝優勢

黑金變黃金！建商買加油站蓋建案　專家曝優勢

好大膽子！他到北檢出庭自爆：我有帶槍

好大膽子！他到北檢出庭自爆：我有帶槍

司機加油站遭空氣槍攻擊　警水溝找到鋼珠

司機加油站遭空氣槍攻擊　警水溝找到鋼珠

花蓮女喝掛找友續攤　運將不要車錢求警處理

花蓮女喝掛找友續攤　運將不要車錢求警處理

關鍵字：

泰山空氣槍運將加油站鋼珠

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面