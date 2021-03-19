運將加油站遭鋼珠彈射傷　泰山空氣槍怪客落網辯：把玩誤擊

記者陳豐德／新北報導

新北市泰山區一家加油站13日一名計程車司機遭鋼珠彈射傷手臂，當場見血，他嚇得通報警方到場採證，鑑識小組在地上找到一枚鋼珠，也在牆壁上找到一個彈著點，警方鎖定加油站對面的大樓，查出林姓男子有重嫌，但他事發後前往三重、新莊一帶藏匿，18日晚間終於在中和查緝林男到案，並起出2把空氣槍、瓦斯鋼瓶、鋼珠彈等證物，訊後依照傷害、槍砲等罪嫌移送偵辦。

▲警方查扣的空氣槍及瓦斯鋼瓶。（圖／記者陳豐德翻攝）



13日晚間11時許，49歲黃姓計程車司機到新北市泰山區新北大道七段一處加油站上廁所，結束後到加油島向員工購買機油，突然右手臂遭到不明物體擊傷，翻開手臂，呈現紅腫破皮，懷疑有人從對面射擊空氣槍。加油站員工聲稱已經是近日第二次發生遭射擊的狀況，但第一次無人受傷就沒報警，沒想到13日晚間在4分鐘內就被開3槍，其中1發打傷了計程車司機。

警方事後到大面大樓查訪，但某些住戶沒有應門，事後經過濾查出33歲林男涉有重嫌，林年事後逃往三重、新莊一帶，並沿途購買行動電話、網卡(SIM卡)等通信設備，後又於新北市板橋區民生路二段一帶藏匿。

專案小組18日晚間8時許在新北市中和區民安街一帶查獲林男到案，並持搜索票將林男帶往租屋處、戶籍地、使用車輛執行搜索，並在車輛後車箱起出2把空氣槍、鋼珠彈、瓦斯鋼瓶等證物，他辯稱是在3樓租屋處把玩空氣槍，不慎擊發才會打到對面加油站跟無辜的計程車司機，全案將依傷害、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送臺灣新北地方檢察署偵辦。

▼泰山怪客持空氣槍射擊鋼珠彈攻擊加油站上廁所的運將遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼運將右手臂遭射傷。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼警方所查扣的鋼珠彈。（圖／記者陳豐德翻攝）



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