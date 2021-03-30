入住前被Agoda取消訂房！福華：有讓客人住　業者透露「釣魚法」

▲台北福華大飯店喊冤表示，是Agoda標錯了價格，不過之後有讓旅客入住。（圖／台北福華大飯店提供）

記者彭懷玉／台北報導

旅遊訂房平台不定時會釋出優惠價，不過有時會是「誤植」或是「釣魚」的訊息。日前民眾於Agoda上見到台北福華飯店優惠，原價一晚3000多元的行政大床房，竟有一千出頭的破盤價，不過在訂了之後前一天卻遭Agoda片面取消訂單。台北福華則喊冤，是Agoda標錯了價格，之後有讓旅客入住，不過會向Agoda要求賠償，而Agoda則於出稿前暫無回應。

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▲agoda網站上，台北福華「行政大床間」即使特價也要3000多元。（圖／翻攝自agoda官網）

台北福華飯店表示，事發後福華有收到客訴信，經了解，是Agoda設錯了價格，飯店最後是有讓旅客入住的，不過會向Agoda要求賠償。另外，民眾看到一晚1000多元的行政大床間的確是誤植，關於原價的部分，平台上的是浮動房價，並沒有一個固定價格，經查，特價時差不多一晚要3000多元。台北福華飯店指稱，Agoda現在所有客訴都由Agoda的客服處理，不會經由福華這邊，不過可以確定的是都有讓客人入住。

▲台北福華大飯店指出，現在Agoda所有客訴都由Agoda的客服處理，不會經由福華這邊。（圖／台北福華大飯店提供）

對此，私下有業者透露，飯店端和平台的爭議都會由平台端去解決，平台會在Google等大型入口網站先下廣告，以低價吸引民眾點擊並預訂，是業界的操作方式之一。不過有時會發生突然應變不來的情況，無法處理後就只能取消旅客訂單。為了避免遇到這樣的窘況，建議民眾訂房後打電話到飯店做確認，或是透過官網訂房，「百筆中，有出現一兩筆的可能」業者直言。