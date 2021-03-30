小米11 Ultra、米11i、米11 Lite、小米手環6亮相！雷軍：要做安卓之光

▲小米 2021 春季發表會 Day 1 直播連結。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

小米集團原訂以一天超過 4 小時的時間發表多項重磅新品，不過因為碰上CEO雷軍感冒，加上擔心發表會時間拖太晚對粉絲不好，原訂一天的發表會，臨時改為兩天，首日發表的新機有小米11 Pro、小米11 Ultra、小米11 青春版，配件方面則是有小米手環6、小米投影機。

▲小米一口氣發表了小米11 Pro、小米11 Ultra、小米11 青春版，海外分別以小米11i、小米11 Ultra、小米11 Lite為名，台灣上市情報未定。（圖／記者洪聖壹攝、下同）

小米11 Pro

率先亮相的是小米11 Pro，基本上就是小米 11 的升級版本。小米11 Pro 的外型和小米11 相似，但是多了 IP68 高階防水防塵，共有黑、紫、綠三色，機身厚度 8.53mm，重量 208g。顯示螢幕多了杜比世界顯示效果，同樣搭載高通 Snapdragon 888 行動平台，但卻改用三相導熱材料，電池容量則是加大到了 5000mAh，並且採用全新硅氧負極電池，支援67W 有線快充跟 67W 無線閃充，下方有張小米11 跟小米 11 Pro 的比較圖，大家可以了解相關差異：

小米11 Pro 賣點在於改用了三星ISOCELL GN2 CMOS感光元件，1/1.2 吋的大底，最高拍攝畫素為 5000 萬，並且帶有OIS光學防手震、支援 50X 潛望式變焦。超廣角為 1300 萬畫素，可以拍攝 123 度超廣角，帶 OIS 的 5X 遠攝則改用了 800 萬畫素的相機。

小米11 Pro共有三個版本，售價分別為 4,999 元（8GB+128GB）、5,299 元（8GB+256GB）跟 5,699元（12GB+256GB），配件方面則提供三種素皮保護殼，售價149元，台灣上市情報未定，詳細規格可以看下面照片：

AX9000 路由器

除了小米 11 Pro，接著發表的 AX9000，基本上就是當前的 Wifi 6 路由器最高規格，帶有 12 根天線、12 根信號放大器，搭載高通IPQ8072 四核心處理器＋雙核心NPU，並在 2.4Ghz 跟 5GHz 兩個頻段之外，單獨多了一個電競專用訊號，全力為遊戲需求輸出，機身還有 USB3.0 接口，售價 999元。

小米11 Ultra

接力亮相的是小米11Ultra，設計目標是要成為「安卓之光」。雷軍表示，小米11 Ultra 要做超越手機的手機，成為一個巔峰的存在。

外觀方面，採用精密陶瓷機身，基本款共有黑色、白色兩款，第一眼看上去，相機的厚度相當高，如果使用一定要加上皮套。跟小米11同樣使用三星E4 AMOLED、5000mAh電池、支援 67W快充，厚度僅有 8.35mm，而且同樣支援 harman/Kardon 音效， IP68 防水防塵，強調是：巔峰影像、安卓之光。

不過這次小米11 Ultra 的相機真的是神級相機，使用所謂Ultra Camera系統，一口氣塞入 5000 萬畫素三星ISOCELL GN2（感光面積大小 1/1.2吋，1.4um/2.8um，F1.95，24mm）、4800 萬畫素 IMX 586（128度超廣角、F2.2、dTof）、IMX586（120X潛望式變焦，5x光學變焦，120mm）。

小米11 Ultra 標榜三顆鏡頭全畫素對焦，廣角端強調比小米11更強的夜拍模式，透過所謂的「夜梟演算法」，配上三星GN2，可以在夜間拍得非常清晰，即使是格放更為清晰。

另外有一個120X潛望式長焦，長焦端連夜景看起來通透、乾淨。此外，小米11 Ultra是第一款能用長焦段拍 8K 影片的手機，雖然看畫面感覺上市因為光圈太小導致紋理細節並不明顯，但確實是一顆畫質非常高的長焦鏡頭。

超廣角端比小米11 Pro多了５度，能拍攝 128 度的照片，而且支援多攝同開，可以把所有焦段包括自拍鏡頭同時開啟，甚至可以支援兩部小米11 Ultra進行多機連錄，擁有動態與靜態的畫面，近拍可以特寫、遠拍可以記錄。

該相機組合在 DxOMark 評價為 143 分，其中、拍照、錄影跟超廣角都獲得第一名。

雷軍特別解說，認為這支手機的拍攝能力，已經可以跟相機相比是所謂的：「拐點之戰」。 小米將手機與SONY RMX100M7做了比較，透過相機拍攝的夜景，跟手機拍攝的夜景相比，小米11 Ultra 可以很明顯地拍出夜間建築物細節，而且高光抑制、細節呈現比較好。

對此，雷軍解釋了"ULTRA"的意思時指出，"Ultra"是極限的意思，小米想向上探尋手機行業的天花板在哪裡，要去做別人不感想、不敢做的事情，今天小米完成一個手機與相機的拐點之戰，所以絕對可以稱作安卓之光。

雷軍讓員工現場做了演示，現場把燈光調暗在近乎黑暗的時候，把手機跟相機各拍一張照片，小米11 Ultra確實可以拍出黑卡上的照片，拍攝過程中可以發現手機可以拍出清晰的照片。

小米11 ULTRA 相機旁邊有個副螢幕，設計這個副螢幕主要的原因是可以拿來自拍使用，另外一個應用是極限省電的主螢幕。雷軍稱，這小螢幕還有個功用，就是在你電力缺少時，可以只開這小螢幕來使用，只要手機有 10％的 電力，就可以續航 55 小時。

小米11 Ultra 共有 8GB+256GB版本（售價5999元），12GB＋256GB（6499元），另外一款 12GB+512 GB 版本，售價 6999 元， 除了黑白兩款，另外推出大理石紋特別版，不過只有 12GB+512GB 版本，售價同樣是 6999 元，配件除了素皮套，還有鏡面翻蓋保護殼。歐洲售價 1199 歐元。

小米11 青春版

另外，還有一款小米11青春版，標榜是世界上最輕薄的小米手機，僅僅只有 6.81 mm 厚，重量159 克，電量為 4250mAh。

小米11 青春版正背雙面都是 2.5D 玻璃的平面設計，而且背蓋跟 vivo X60同樣使用AG磨砂玻璃，可以抗指紋，但卻使用 55 度的霧感設計，讓外觀看起來更青春。

螢幕方面使用 6.55 吋 AMOLED 螢幕，跟預告一樣，該款手機擁有極窄邊框、極小下巴，可以顯示上10億色、廣色域，立體聲雙揚聲器。

相機方面，小米11 青春版用上 64MP 廣角鏡頭（Ｆ1.79）、可以拍出 800 萬畫素 119 度、長焦 500 萬畫素。2000 萬畫素自拍。

為了因應用戶需求，特別加入超級夜景主拍跟自拍，強調拍攝可以拼上 iPhone 12 Pro Max。此外，小米官方這次做了八個不同自拍濾鏡，並且提供自然體妝效等功能，另有 2 倍變焦自拍，可以拍攝又可以補妝以功能性強化手機滿意度。

性能方面，使用首款中階5nm 製程高通S780G，加入冰封散熱系統，跑分56 萬分，遠遠超越過去中階機，支援NFC、紅外線。售價方面為 2,299(8GB+128GB)、2,599（8GB+256GB）。

小米手環6

最後一項新品是小米手環6，雷軍分享：「這 6 年來共銷售出 1.2 億支小米手環」。至於全新推出的小米手環6共有6款顏色，最大升級在使用 1.56 吋 AMOLED 跑道型全面屏，326PPI，支援多達30種運動模式，並且同樣可以自動辨識運動模式，藉此精準計算運動量，有130款全面屏錶盤可以更換，其中有70款IP合作表面，還可以自定義表面。

小米手環6支援血氧偵測，晚上可以自動監控睡眠的呼吸健康情況，並且提供24小時心率監控，可以全方位監控健康，支援14天的超長續航力，支援磁吸式充電，支援50米防水，標準版定價229元。另外還有NFC特殊版本，售價279元。

在國際版直播活動當中，小米還推出一款夜視等級的高清投影機，小米智慧投影機2 Pro，支援 Android TV，可以遠端操控 Google 裝置。

上市情報方面，小米預計今天晚上10點預售、4/2首發小米11 Pro、小米11 Ultra、小米AX9000路由器、小米手環6等新品，倒是小米11青春版因為處理器的關係，預計4 月 16 日首發。小米台灣表示：目前暫無引進小米11 Ultra的規劃；如有任何最新訊息，將於小米台灣官方粉絲專頁另行公布。