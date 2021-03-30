快訊／鼎興牙材涉詐貸322次得手37億！何宗英判18年、江美玉22年

▲鼎興牙材負責人何宗英，涉嫌藉與牙醫假交易詐貸37億，北院30日依法判刑。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

鼎興牙材負責人何宗英，於2008年間因公司資金缺口，涉嫌透過多家紙上公司與多間牙醫診所配合，藉假交易收據向多家銀行、租賃公司詐貸高達322次，其中又利用與時任華南銀、永豐金高層的姻親關係，讓貸款得以放水過關，詐貸金額達37億餘元，北院30日依違反《銀行法》等罪，判何宗英判18年、財務主管江美玉22年。

何宗英於2008年間為維持公司營運，與財務主管江美玉、總經理張譽瀚謀議，以向牙醫借用個人或診所支票、製造假交易紀錄，向銀行及租賃公司詐貸，其中有牙醫師收受30到100萬元酬勞配合，或單純因人情出借。

鼎興陸續向新光銀等9家銀行、中租迪和等4家租賃公司，藉偽造買賣合約詐貸322次，其中，時任華南銀董座林明成與何宗英為連襟關係，借貸屬「關係人交易」，何宗英便改以另家紙上公司與華南銀往來，整件貸款在華南銀高層護航下過關。

另外，鼎興向工銀租賃貸款時，因申貸文件有問題無法核貸，何宗英透過妻子找上工銀董座的太太，讓董座去詢問撥款進度，工銀高層以為是長官暗示，便放水核貸；直到鼎興於2016年7月間，在多家銀行跳票，整起詐貸案才曝光，檢方依違反《銀行法》罪嫌，起訴何宗英等18人。

時任華泰銀行副總盧政忠，因承辦鼎興貸款案協助放貸，後來去植牙21萬元的費用，全由鼎興買單，由於他首先認罪，北院於日前，依違反《銀行法》收受不當利益罪，判他4月徒刑得易科罰金、緩刑2年，須繳公庫20萬元。

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