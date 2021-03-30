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看到正妹心超癢！3星座男友「忍耐度跌剩10%」：有本事花心是肯定

渣男,滑手機,交友軟體,單身狗,談戀愛,痴漢。（圖／記者李佳蓉攝）

▲你男友也是看到正妹會按耐不住心癢，會偷偷去認識的嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

文／亞提米斯

有些男生看到正妹的時候就會有小小的動心，會想要認識或是想要跟這樣的正妹聊聊天或有更多的發展，不過大概沒有哪個女生會願意男友這麼心不定，然而當妳的男友心癢癢的時候，是會因為想起心愛的妳而忍耐、還是無法抵抗心中的這股悸動先上再說呢？跟著亞提米斯一起來看看，十二星座男友心癢癢時的忍耐指數有多高吧！

請參考：太陽&火星星座

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★牡羊男：

心癢時的忍耐指數：20％

牡羊男就算已經有了女友，見到正妹的時候還是會突然間忘記自己已經名草有主，完全憑著自己的衝動做事情，除非是女友在身邊，否則牡羊男只要是一個人的時候，心癢難耐時就會付諸行動，但並不是想要劈腿、只是一時開心想認識一下正妹罷了。

★金牛男：

心癢時的忍耐指數：80%

金牛男有女友之後就會以女友為主，他們也是不那麼衝動的個性，真的心癢難耐的話也不見得有本事去認識，因為金牛男光是想好搭訕的方法就需要一段時間，他們行動慢、想法也沒那麼快，等真的要行動時正妹大概也已經走遠、消失無蹤了。

★雙子男：

心癢時的忍耐指數：10%

有心動就會想要去認識一下，很多雙子男都覺得認識朋友不過就是點小事，跟自己有沒有女友是沒有關係的，去認識也不代表是想要劈腿，雙子男只覺得這樣很好玩很開心，他們向來是有勇氣又喜歡未知事物的星座，看到正妹就想認識一下當當朋友囉！

★巨蟹男：

心癢時的忍耐指數：90%

巨蟹男本身就是屬於乖巧型的男生，有女友之後也會處處以女友為優先，基本上是很怕女友會跑掉的類型，而巨蟹男也是想很多的個性，就算心癢難耐也不敢行動，就怕事情曝光女友會生氣跑掉，這樣可就得不償失了。

▲▼滑手機,安卓,貼圖,傳訊息,LINE。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲獅子男認為「有本事花心」是一種對自我能力的肯定。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

★獅子男：

心癢時的忍耐指數：10%

獅子男本身的個性上就是不愛被管、更不喜歡讓別人覺得自己「怕老婆」，看到正妹時心情一好就會想要去認識一下，充實一下自己身為男人的人生經驗是很重要的，有些獅子男更覺得「有本事花心」是一種對自我能力的肯定，認識正妹越多越在朋友面前抬得起頭。

★處女男：

心癢時的忍耐指數：70%

處女男是有道德潔癖的男生，更不喜歡被女友認為自己花心，因為被認為花心是一種指責，處女男還挺自命清高的，不過正妹在前心癢癢的時候，處女男還是有機會會想去認識，但通常會找很冠冕堂皇的理由，就算被女友發現也可以有理由解釋過去。

★天秤男：

心癢時的忍耐指數：80%

天秤男並不是那麼衝動的男生，就算是心癢難耐也不會那麼著急想上前去認識，因為天秤男很重視的是與女友之間的互動關係，在決定交往後的天秤男是會好好維持關係的，不過缺點是如果是外頭女生主動的話，天秤男不懂怎麼推卻外來的好意就是了。

★天蠍男：

心癢時的忍耐指數：70%

天蠍男算是內在會有點天人交戰的情況，他們的慾望其實很強，可是天蠍男又怕會因此而回不了頭，所以往往如果這個正妹的吸引力是能抵抗得了的，天蠍男是還不會衝向前去，可是如果是讓天蠍男整個人都血脈賁張，那他們還是會忍不住向前去認識一下的。

▲妹子,正妹（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲天蠍看到正妹會天人交戰，陷入困頓。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

★射手男：

心癢時的忍耐指數：50%

射手男當然是會去認識交交朋友，不過單純也只是交交朋友，射手男雖然號稱是「下半身思考」，可是當射手男決定要認真交往的時候，他們是會適度控制自己的行為，但是多看幾眼是一定的，只是當女友不在身旁的時候，有時還是會忍不住去搭訕正妹。

★摩羯男：

心癢時的忍耐指數：70%

摩羯男本身是很悶騷的，也是想很多的男生，他們會看情況判斷該不該忍耐一下，如果和女友間感情很好，摩羯男是會看看就算了的類型，但如果和女友間感情是比較平淡沒有火花，摩羯男是會考慮去認識一下，當成是生活中的小小樂趣。

★水瓶男：

心癢時的忍耐指數：50%

水瓶男遇到正妹當然也很想去認識一下，不過水瓶男會先想想自己女友是怎樣的人，如果女友是很會吃醋的類型，那麼怕麻煩的水瓶男是不會想要為自己多找麻煩的，因為要解釋「只是哈拉一下」都很困難的話，不如就別太主動，女友不太愛吃醋的話，就會去聊個天囉！

★雙魚男：

心癢時的忍耐指數：10%

總而言之，有心動就有種「前世可能相遇過」的幻想，很多雙魚男是會覺得有這樣的緣份不容易，所以一定要好好的認識一下，就算自己已經有女友也無所謂，雙魚男對於這種夢幻般的相遇總有種浪漫的幻想，因此也很難隱忍得住自己心中的悸動。

本文經授權轉自：亞提米斯

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