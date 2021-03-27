　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2021「先苦後甘」星座Top 4　雙子座6月鹹魚翻身「發大財」

▲▼立法院衛環委員會,吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

▲射手座的吳斯懷上榜第四名。（圖／記者李毓康攝）

記者林彥臣／綜合報導

2021年不知不覺已經過了3個月，也許有人覺得進入2021年之後，所有的一切漸入佳境，或許也有人覺得自己還是延續了2020年的情況，過得有些辛苦。星座老師艾菲爾就分析，有4個星座今年會「先苦後甘」，到了下半年運勢就會由黑翻紅，逆勢成長。

第四名、射手座

[廣告]請繼續往下閱讀...

射手2021一開年也不能說霉運纏身，但運勢就是如同死水般，興不起一點波瀾，別人天天都進好運排行榜，就只有自己永遠不在榜單上。幸好年中開始，射手就要苦盡甘來了！5/26的月蝕將發生在你的星座，你的運勢將會被成功斷捨離，負能量全部退散，只留下好的運氣、好的能量，此時不管你做什麼都會感到異常順利。

感情上和諧穩定，單身者、有伴者都能迎來夢寐以求的愛情；事業財運也是各種大好、無往不利。請射手一定要把握這波由黑翻紅的好運氣。

▲▼吳子嘉認為，黃捷在罷免案中存活機率很低。（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）

▲摩羯座黃捷上榜第三名。（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）

第三名、摩羯座

陽曆4月底「冥王星」將在你的命宮開始逆行，加上守護星「土星」也在你的「財帛宮」逆行，摩羯的生活，特別是財務上，要當心可能會迎來劇變，也許突然有大筆支出要你去付，或是經濟來源受到影響。

幸好5月底的月蝕會幫你趕跑許多小人，特別一到10月，木星給你全新的幸運能量，讓你整體運、特別是財運徹底由黑翻紅，事業上出現全新轉機，使事業心強的你，能因此迅速攀上事業巔峰，說到2021正財運大爆棚的星座，絕對非你莫屬！

▲▼陳玉珍接受媒體時事聯訪。（圖／記者邱顯燁攝）

▲天蠍座陳玉珍上榜第二名。（圖／記者邱顯燁攝）

第二名、天蠍座

守護星「冥王星」在4月開始逆行，天蠍有種好運都離你遠去的感覺，不管做什麼都很難得到幫助，讓你感到孤立無援，甚至感覺自己可有可無，而消極度日。

幸好7月「金星」就要進入你的「福德宮」，你的貴人好運大爆棚！加上10月「冥王星」也終於恢復順行了，你終於得到解脫，能夠隨心所欲，過去那些想做、卻沒有做的事，你也會一口氣把它實現，在各種天時、地利、人和下，你一直心心念念的事，都能成功心想事成！

▲▼韓國瑜換下藍襯衫，改穿駝色韓流風衣。（圖／翻攝自vegetable.han　IG）

▲雙子座韓國瑜上榜第一名。（圖／翻攝自vegetable.han　IG）

第一名、雙子座

今年水逆多發生在風象星座，特別是陽曆5月底水星直接在雙子的命宮逆行，各種數不清的小麻煩落在你身上，讓你苦不堪言，簡直是水逆代言人了。

幸好6月水星就會恢復順行，加上吉星「太陽」、「金星」雙雙進入你的金錢宮，雙子終於迎來鹹魚翻身，特別是財運簡直大翻漲！你不只有著得天獨厚的財氣，還能夠把過去的破財運轉成好財運，在財運發展上，會有一波明顯上升和拓展的運勢，做什麼就賺什麼，讓你終於可以告別水逆陰影，迎來好運大翻身！

►經典雪肌精，特價799

ET快訊
孕妻1天拿5次包裹　尪跟蹤「目睹真相」氣炸：離婚！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2021「先苦後甘」星座Top 4　雙子座6月鹹魚翻身「發大財」

台中騎士逆向被按喇叭　「+9魂燃燒」狂追1公里攔車猛砸

誤觸高壓電…雙手截肢　竹北男「斷臂煮茶」養一家七口

女友讓男同事「進出閨房」還過夜：我需要他的技術

夫外遇小三逼離！人妻讓「婆婆塞600萬」再榨遺產　神操作驚天復仇

列結婚1條件喊「時代不同了」　網友一看噓爆：那妳等到老吧！

博恩示範「連內褲都正確」春季穿搭　網讚爆：這個棉感覺很人權

飆罵「智障沒救」幼教師發道歉聲明：一時衝動　保證未來不再發生

台南人快看！清潔隊拆廢棄床「噴出6.9萬元」　他驚：誰的私房錢

快訊／確定了！朕豪大酒店3月28日改回「高雄萬豪酒店」

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

九成男生做不到？實測網路流言 兩性PK戰女性大成功在旁笑翻

《上流2》「假貴婦.真搓澡工」遭揭露　珍妮含淚護媽「不偷不搶！」真的長大了...

隋棠變魔術..黃子佼傻眼：這種爛遊戲XD　6年幸福婚姻祕訣「雙方要努力經營」

網傳南港山中有「恐龍低鳴聲！」　她播放影片起雞皮：聽過3次了

2021「先苦後甘」星座Top 4　雙子座6月鹹魚翻身「發大財」

台中騎士逆向被按喇叭　「+9魂燃燒」狂追1公里攔車猛砸

誤觸高壓電…雙手截肢　竹北男「斷臂煮茶」養一家七口

女友讓男同事「進出閨房」還過夜：我需要他的技術

夫外遇小三逼離！人妻讓「婆婆塞600萬」再榨遺產　神操作驚天復仇

列結婚1條件喊「時代不同了」　網友一看噓爆：那妳等到老吧！

博恩示範「連內褲都正確」春季穿搭　網讚爆：這個棉感覺很人權

飆罵「智障沒救」幼教師發道歉聲明：一時衝動　保證未來不再發生

台南人快看！清潔隊拆廢棄床「噴出6.9萬元」　他驚：誰的私房錢

快訊／確定了！朕豪大酒店3月28日改回「高雄萬豪酒店」

恭喜「育成」選手！4轟手感太燙　張育成開季大聯盟出發

大學淫魔校醫20多年連續性侵710人　南加大賠305億和解破紀錄

女地鐵車廂醉倒　慘遭「19秒超噁撿屍」…老鼠掰開嘴狂鑽

影／《自殺突擊隊》回歸！鯊魚王超萌　小丑女嗆：咳嗽不摀嘴就死

獨／謝和弦、莉婭下個月拍婚紗照　她首曝婚禮當天「穿帆布鞋」原因

2021「先苦後甘」星座Top 4　雙子座6月鹹魚翻身「發大財」

台中騎士逆向被按喇叭　「+9魂燃燒」狂追1公里攔車猛砸

大專女壘／上次全壘打已經是高三　樹德江雅涵大學首轟嚇到

鄭凱文先發要替兄弟穩龍頭　統一新秀姚杰宏扛止敗重責

踏進家鄉的回憶！王建民攝影展　郭泓志驚喜站台

逛街被店員讚「兔子好胖好可愛」袋子探出肥柴頭...眼睛擠到張不開

生活熱門新聞

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

夫外遇小三　人妻神操作驚天復仇

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

女友讓男同事過夜　需要他的技術

幼教老師PO小孩正臉照　IG嫌棄：智障日常

列結婚1條件喊「時代不同了」　全網噓爆！

教保員IG罵童「智障沒救」！校方火速開除老師

他誤觸高壓電「雙手截肢」煮茶養一家七口

成語填空「○長○久」！國小兒寫這「2字」

「超兇老闆娘」打趴20年老店！C奶本尊暴動了

飆罵「智障沒救」幼教師道歉聲明：保證未來不再發生

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

即／朕豪大酒店確定改回「高雄萬豪酒店」了！

噴100萬「越南妻來台1個月落跑」！夫當街潑屎

更多熱門

相關新聞

超難找到他！愛搞消失的「4星座」　他們手機永遠關靜音

超難找到他！愛搞消失的「4星座」　他們手機永遠關靜音

相信大家身邊，多多少少都會有這種「打了電話永遠都不接」的朋友吧！因為他的手機長期都是「靜音」狀態，所以你想要找到他，還可能得要碰碰運氣。根據《星座好朋友》整理出有4星座的人超愛搞消失，他們的手機常常都是關「靜音」的，來看看你是否上榜了？

「一變心頭也不回」星座男女Top5

「一變心頭也不回」星座男女Top5

想換跑道！12星座「好時機來臨」：雙子把握重要機會

想換跑道！12星座「好時機來臨」：雙子把握重要機會

說對不起＝要他命！12星座男「道歉超沒誠意」

說對不起＝要他命！12星座男「道歉超沒誠意」

關鍵字：

先苦後甘星座雙子天蠍摩羯射手

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨被女網友嗆「台客」

陳奕迅挺新疆棉解約　老婆IG滿滿Nike被灌爆

周揚青被抓包「陪羅志祥減肥」！

2.7克「粉嫩阿牛」撐1天當小天使

LINE預告終止「號碼登入」！須盡快轉移帳號

無印良品挺新疆棉股價大跌　市值蒸發229億

南港山中傳「恐龍低鳴聲」　1分鐘影片曝光！

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

永和騎士一年「被轎車門擊落」73次！警發現暗黑真相

夫外遇小三　人妻神操作驚天復仇

楊丞琳唱一半掉耳環　神反應救回

好市多停車場被塞爆　硬起反擊了

高雄監獄集霸凌　他遭6獄友玩弄2個月

男偷女大生按摩棒！半年後再訪變2支

范文芳「零贅肉白嫩膚」根本不像50歲

更多

最夯影音

更多
限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題

限速50！2騎士狂飆直接「雙殺」　網：相機牌+路旁停警車=送分題
侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

侯佩岑母女大吵..林月雲動怒：說完了沒？　「不能想像妳去天堂」哭求她健檢

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

錢薇娟曝《全明星運動會》藍隊3金主！　大讚小春暖舉…再吐槽「講話好慢」ＸＤ

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

高興就癲癇失憶！每天發作35次　伴侶不敢開口求婚：怕她忘記我

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面