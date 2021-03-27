2021「先苦後甘」星座Top 4　雙子座6月鹹魚翻身「發大財」

▲射手座的吳斯懷上榜第四名。（圖／記者李毓康攝）



記者林彥臣／綜合報導

2021年不知不覺已經過了3個月，也許有人覺得進入2021年之後，所有的一切漸入佳境，或許也有人覺得自己還是延續了2020年的情況，過得有些辛苦。星座老師艾菲爾就分析，有4個星座今年會「先苦後甘」，到了下半年運勢就會由黑翻紅，逆勢成長。

第四名、射手座

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射手2021一開年也不能說霉運纏身，但運勢就是如同死水般，興不起一點波瀾，別人天天都進好運排行榜，就只有自己永遠不在榜單上。幸好年中開始，射手就要苦盡甘來了！5/26的月蝕將發生在你的星座，你的運勢將會被成功斷捨離，負能量全部退散，只留下好的運氣、好的能量，此時不管你做什麼都會感到異常順利。

感情上和諧穩定，單身者、有伴者都能迎來夢寐以求的愛情；事業財運也是各種大好、無往不利。請射手一定要把握這波由黑翻紅的好運氣。

▲摩羯座黃捷上榜第三名。（圖／翻攝自黃捷 高雄市議員臉書）



第三名、摩羯座

陽曆4月底「冥王星」將在你的命宮開始逆行，加上守護星「土星」也在你的「財帛宮」逆行，摩羯的生活，特別是財務上，要當心可能會迎來劇變，也許突然有大筆支出要你去付，或是經濟來源受到影響。

幸好5月底的月蝕會幫你趕跑許多小人，特別一到10月，木星給你全新的幸運能量，讓你整體運、特別是財運徹底由黑翻紅，事業上出現全新轉機，使事業心強的你，能因此迅速攀上事業巔峰，說到2021正財運大爆棚的星座，絕對非你莫屬！

▲天蠍座陳玉珍上榜第二名。（圖／記者邱顯燁攝）



第二名、天蠍座

守護星「冥王星」在4月開始逆行，天蠍有種好運都離你遠去的感覺，不管做什麼都很難得到幫助，讓你感到孤立無援，甚至感覺自己可有可無，而消極度日。

幸好7月「金星」就要進入你的「福德宮」，你的貴人好運大爆棚！加上10月「冥王星」也終於恢復順行了，你終於得到解脫，能夠隨心所欲，過去那些想做、卻沒有做的事，你也會一口氣把它實現，在各種天時、地利、人和下，你一直心心念念的事，都能成功心想事成！

▲雙子座韓國瑜上榜第一名。（圖／翻攝自vegetable.han IG）



第一名、雙子座

今年水逆多發生在風象星座，特別是陽曆5月底水星直接在雙子的命宮逆行，各種數不清的小麻煩落在你身上，讓你苦不堪言，簡直是水逆代言人了。

幸好6月水星就會恢復順行，加上吉星「太陽」、「金星」雙雙進入你的金錢宮，雙子終於迎來鹹魚翻身，特別是財運簡直大翻漲！你不只有著得天獨厚的財氣，還能夠把過去的破財運轉成好財運，在財運發展上，會有一波明顯上升和拓展的運勢，做什麼就賺什麼，讓你終於可以告別水逆陰影，迎來好運大翻身！

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