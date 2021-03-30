影／連假到台南「粉紅花綻放」！蘭展、漁光島2大活動別錯過

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清明及兒童節連假即將到來，各縣市紛紛推出精彩、特色活動「吸客」。台南市政府觀旅局長郭貞慧30日在ETtoday《雲端最前線》節目中分享，2021國際蘭展已在台南「遍地開花」，觀旅局也規畫了4條遊程，提供大家一邊賞花、一邊玩遍台南；此外，2021漁光島藝術節主題選定「安棲之嶼」，這個兩年一度的「南台灣最美藝術節」，到台南絕對不能錯過。

2021國際蘭展受疫情影響不開展，台南市政府將原本預計佈置的3萬株蘭花移至台南市24處景點，以「遍地開花」方式供民眾賞花。主要展示地點包含虎頭埤風景區、臺南左鎮化石園區、臺南山上花園水道博物館、南瀛天文館／南瀛科學教育館、新營文化中心、鹽水八角樓、佳里蕭壠文化園區、麻豆總爺藝文中心、臺南市立圖書館新總館、龍崎區虎形山公園／采竹生活館、赤崁樓、藍晒圖、水交社文化園區、安平古堡等地。

郭貞慧指出，台南市政府將國際蘭展轉變成微型蘭展，讓全國民眾都可以到台南賞花，也藉此讓大家了解台南蘭花產業的豐富；而觀旅局也準備了4條旅遊路線，「看你喜歡怎麼樣的台南，很多點都可以去！」這是今年清明連假比較特殊的活動。

郭貞慧接著說，2021漁光島藝術節規劃在3月27日至4月18日舉行，這是兩年一次的活動，請大家把握時間一定要來。她笑著分享，日前跟台南市長黃偉哲一同出席記者會，而黃偉哲的前一個行程就是漁光島藝術節，「他先去看（漁光島），發現他根本不想來了，一走進來就說『我在那裡流連忘返』，大概就能知道漁光島佈置得多美！」

郭貞慧進一步說，漁光島是在副總統賴清德擔任台南市長時期，被定調為低碳生態島，讓整個島維持相當的海岸美麗風貌，再搭配上藝術家的創作，「當然夕陽的時候去漂亮，下午的時候去也很好」，可以在那裡享受海風，也有非常多樹蔭，保持滿原始的風貌，歡迎大家利用連續假期來遊玩。

此外，台南市政府先前也推出「南國花都」地圖，讓民眾一年四季都能到台南「追花」。郭貞慧表示，目前木棉花正綻放，滿多民眾會在這時候到台南踏青，而接下來4、5月就是阿勃勒的季節，「滿城都是黃金雨」，相關資料都可以在「南國花都」地圖上看到。

她並笑說，很多人會問台南哪裡有秘境，而根據「南國花都」地圖，像是觀賞阿勃勒就有至少7、8個以上的景點，包含中西區、東區、安南等等，「整個台南在那時間就會變成黃色的」；另一方面，如今盛開的南洋櫻也頗受大家喜歡，還有人稱「泰國櫻」的花旗木，現在台南也滿多人種，跟到日本看櫻花的感覺是一模一樣，「所以我說何必出國呢！在台灣、台南，就可以享受到櫻花的美景，而且它也是落花紛紛！」

面對台南鳳梨4月進入盛產季，郭貞慧也介紹，台南在地有鳳梨果乾、鳳梨Q糖及鳳梨入味的條子肉乾等主題伴手禮，而除了鳳梨加工品外，直接到台南就能吃到最當季、新鮮的鳳梨，更有30幾家業者與市府合作「吃旺來、抽好運」活動，透過各式各樣的創意製作「旺來餐」，以鳳梨入菜，歡迎大家到台南品嚐。

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