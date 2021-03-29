用手指擬人「7段荒謬死亡」！微型世界黑色幽默首來台　莫子儀獻聲

▲用手指擬人的「奈米電影」。（圖／Julien Lambert攝影／衛武營提供）



記者林育綾／綜合報導

用手指動作「擬人」，結合舞蹈、電影、劇場元素的「奈米電影」《指尖上的幸福人生》，以黑色幽默風格，描述「手指」誤吞內衣扣、洗車事故、吃到過期的馬鈴薯泥等「7個荒謬意外死亡」，將於4月2日至4日連續3天在衛武營國家藝術文化中心戲劇院首演，更邀請金馬影帝莫子儀獻聲華語旁白。

比利時吻與淚創作群（Kiss&Cry Collective）創作《指尖上的幸福人生》，由坎城影展得主、電影《托托小英雄》導演賈柯．凡．多梅爾（Jaco VAN DORMAEL），與比利時編舞家蜜雪兒．安．德梅（Michèle Anne DE MEY）合作，是一場結合手指動作、舞蹈、電影、與劇場元素的「奈米舞蹈」，用有限的物件創造出無限想像。

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「手指」具象化為「人」，開車、吃爆米花、在太空漫步等，演出一系列奇妙的人生際遇，7段看似荒謬的死亡，在生命盡頭回顧人生美好時光。舞台上有讓手指躍動的迷你場景，攝影機在架設好的軌道上盤旋拍攝，導演、劇組與演員直接在觀眾眼前拍起一部充滿懷舊的電影。

而鏡頭在夢境和現實間切換，觀眾可透過即時攝影與投影，觀看導演運鏡下的微型世界，或看著台上舞者與攝影人員身影交錯、上演每一幕故事。

▲比利時吻與淚創作群《指尖上的幸福人生》首度來台在衛武營演出。（圖／Julien Lambert攝影／衛武營提供）

比利時吻與淚創作群2011年首支作品《吻與淚》，甫推出即造成轟動，至今已巡迴30多個國家、演出超過300場。此次再度攜手推出新作《指尖上的幸福人生》，創作團隊表示已將近一年沒有在舞台上演出，團員們非常期待這次在台灣衛武營的首演。

《指尖上的幸福人生》除了既有的英語版本場次外，這次特別製作中文版本，邀請金馬獎影帝莫子儀擔綱中文旁白，讓台灣觀眾有更不同的觀賞體驗。

衛武營表示，所有活動舉辦前，均依中央流行疫情指揮中心公眾集會指引，進行六項風險指標評估，並訂定防疫應變計畫，活動落實量測額溫、手部消毒、實聯登記、全程佩戴口罩等措施，降低參加者與表演者感染風險。民眾進入場館敬請配戴口罩，場館每小時進行消毒清潔，工作人員執勤前均量測額溫，執勤時全程配戴口罩。相關防疫措施，依中央主管機關最新指示，進行滾動式調整，同時提醒民眾勤洗手，若有發燒或急性呼吸道感染等症狀，應儘速就醫。

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