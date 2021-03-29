多久沒有High了？ 5／8東東森森好朋友生活節新北市民廣場大咖開唱 不見不散喔！

活動小組／活動報導

新冠疫情爆發後，有多久沒有和好朋友一起盡情放鬆狂歡了？ETtoday將於5/8(六)在新北市民廣場舉辦「2021東東森森好朋友生活節」，邀請年輕人最喜愛的歌手開唱！快約你的好朋友一起到現場High一下！

▲2020東森好朋友生活節，湧入大批人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

台灣防疫有成，隨著疫情趨緩，各項活動逐漸解禁開放。ETtoday過去舉辦「好朋友系列活動」深受社會各界喜愛，每次吸引超過萬人次參與。今年，將首度在新北市民廣場舉辦，是近期北台灣最熱鬧的活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

本次好朋友生活節邀請大咖歌手輪流開唱一整天，保證讓你沉悶許久的心情再度雀躍！主辦單位除邀請到高爾宣、李佳薇、蕭煌奇、告五人、玖壹壹、草屯囝仔…等知名歌手、樂團蒞臨演出，更找來大型歌唱選秀節目《聲林之王》的歌手-劉學甫、鄭可強、陳思綾、許維芳、李佳歡等來表演；還有台灣首創大型料理實境節目《料理之王》的型男主廚施捷夫、阮紹榮、游星淵，也將現場示範美味料理，讓你在這裡High翻一整天，一點也不無聊！

▲ 好朋友生活節，邀請眾多藝人到場。（圖／記者周宸亘攝）

此外，好朋友生活節最受大家喜愛的就是寵物活動，這次的「東東森森好朋友生活節」也不例外，現場將有東森寵物雲設置的萌寵專區，包含寵物美容、寵物溝通…等活動，讓所有毛小孩賓至如歸。

ETtdoay近期發展Podcast，各式節目廣獲網友們的好評。為了答謝眾多死忠粉絲，主辦單位也將邀請ETtoday的Podcast節目主持人到現場與粉絲見面互動，忠實的粉絲們千萬不可錯過！

▲好朋友生活節，眾多舞台節目豐富，不容錯過。（圖／記者黃克翔攝）

「2021東東森森好朋友生活節」也特地規劃了文青喜愛的文創市集，花藝、設計、木雕、小農、手作、飾品…特別適合跟好朋友一起來逛逛。另外，還有規劃網紅拍照區、萌寵拍照區等，每個地方都美到讓你想拍照分享！

5/8東東森森好朋友生活節，選在三鐵共構的板橋新北市民廣場，不管搭捷運、高鐵、台鐵來都超級方便；主辦單位更將妥善作好防疫，讓每位好朋友都可以玩得盡興又安全。快點來預約母親節前夕的城市微旅行，不論是帶好朋友來這裡狂歡，或是帶媽媽來這裡歡慶母親節，都是非常好的選擇喔！有關好朋友生活節的相關資訊，可查詢官網：https://events.ettoday.net/picnic2021/

■ 2021東東森森好朋友生活節

時間：2021年5月8日（六）11:00 a.m.-17:00 p.m.

地點：新北市民廣場（220新北市板橋區中山路一段161號），新北市政府前

■ 早鳥報名者，可以享有限量早鳥好禮喔(請鎖定官網查詢)，煩請事先下載新聞雲App，並填寫會員資料，成為新聞雲會員，即可參加早鳥報名！

新聞雲App下載連結:https://www.ettoday.net/events/app/ettoday_app.htm