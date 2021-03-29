竹市中隘里、南港里438戶將供五停二　林智堅視察演練加水

▲新竹市長林智堅視察演練加水。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

水情告急，中央已宣布台中、苗栗將於4月6日起，進入供五停二的水情「紅燈」階段，竹市中隘里、南港里部分區域將納入停水範圍，將影響438戶用水。為協助停水家戶，新竹市長林智堅前進部署，在中隘里設置2處、4個水塔供水點，與南港里設置1處、2個水塔供水點。總計3處、6個水塔將由消防隊協助供水，４月６日起需要民眾可到此取水。

依據中央旱災應變中心決議，中隘里300戶、南港里100多戶（中隘橋以南），自下周二起（4月6日）一周將有2天停止供水，新竹市府呼籲，民眾在自家需要自行儲備水源，並節約用水，市府各局處也做好相關整備工作。

林智堅表示，除祈求老天盡快下雨，抗旱工作也進入最嚴峻的階段。中隘里、南港里部分地區總計438戶將受影響，市府全力降低對民眾不便，將在三處地區設置6個水塔，消防局也將有17台水車，總計可承載69噸自來水，供民眾取水使用。

林智堅說，政府努力找水、民眾省水、企業省水，目標企業節水百分之十、民眾節水百分之五。本週起，他將帶領各局處代表開辦省水座談，盼與民眾共度難關，另外，市府也開辦省水活動，民眾每月水用量比上月少5%，就可抽apple watch。

工務處解說，經區公所、水資源公司的盤點，供水站如下，

1.中隘里設置2處供水點，總計四水塔：分別為中隘市民活動中心（中華路六段703巷23弄7-1號）、亞歷山大花園特區（中華路六段799巷）。

2.南港里在市民活動中心前（南港街48號），設置兩個水塔作為供水點。

三處後續將由消防隊協助供給自來水，消防局表示，每座水塔儲水量達1噸多，消防車注水不到5分鐘即可加滿。若民眾自家儲備水源有不足部分，可至供水點取用。

新竹市府為號召全民抗旱總動員，竹市祭出獎勵，只要民眾5、6月任一期帳單用水量較上期節省超過5%，即可參加抽獎、有機會獲得Apple Watch！「抗旱節水大隊」下周將深入全市，辦理10場抗旱節水宣導說明會，呼籲市民以「每人節水5%」，全市企業、商家「節水10%」為目標，為這場抗旱延長賽做好準備。

新竹市工務處表示，市府與中央合作努力「開源」，包括每日「北水南調」20萬噸、「RO級」再生水、海水淡化、17口抗旱水井，並新增「建築物抽排水再利用」，已連繫市內6處工地地下水資源可供使用，目前已有科技廠商已接洽取用。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導