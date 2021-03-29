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建商吵架竟上網瞎扯「顏清標涉炒股運毒」　庭上互咬遭求償百萬

▲大甲鎮瀾宮董事長顏清標在網上遭不實爆料，提告求償百萬，北院29日開庭，因另案在監的黃男主張已過追溯期。（圖，資料照／記者李毓康攝）

記者羅志華／台北報導

男子張宸嘉與黃姓男子因建設公司營業糾紛，夥同另名男子黃國津，於2016年6月間在網路上，先冒用黃男名義發表不實爆料文章，同月再爆料國民黨大玩政商遊戲，其中又不實控訴，大甲鎮瀾宮董事長顏清標涉及炒股、運毒，讓顏清標向2人求償100萬元，北院29日開庭，黃國津表示，顏清標的求償已超過追訴期。

張男今日並未到庭，因另案在監的黃國津庭上表示，顏清標早於2016年6月報警，卻說直到2018年才知道文章是他們發的，實際得知時間應更早，主張顏清標求償百萬已超過追訴期，本案將於5月10日續審；顏清標委任律師表示，顏先生對這種網路誹謗，一向都是對方道歉就算了，但張、黃不斷狡辯，提告也相當無奈。

張男於刑事審理中，將罪責都推給黃，黃卻在庭上爆料，指張說要照顧他家人卻沒做到，他覺得扛這條不值，乾脆就把事情講出來，翻供反咬張指使他犯罪、先前案件的律師費也是張出的。

對顏清標不實爆料部分，張辯稱文章涉及公益，且說的是顏清標「家族」，並不是指他本人，但黃卻吐槽，稱自己寫的時候，也覺得有部分是假的，而爆料文中提及，「顏清標董事長，你弟弟在外頭做的事你知道嗎？」、「整個公司都知道你弟弟在幫這家公司圍事，打的還是你顏董的名號」等語，法官認為誹謗犯行明確，依法判刑。

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關鍵字：

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