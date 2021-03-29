LIVE／AZ疫苗最快週三宣布擴大施打　指揮中心最新說明

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中央流行疫情指揮中心今日下午2點召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情及防疫作為。指揮中心昨日公布AZ疫苗接種數據，總計接種9,377人，而今是疫苗開打第二週，指揮官陳時中鬆口表示「最快周三宣布擴大施打」，另週四就是帛琉泡泡首發團，針對上述議題記者會上也將進一步說明。

由於首批AZ疫苗將在6/15到期，由於每日都有不良事件通報，根據統計，目前從3/22~27總共接種9377人；另在不良事件通報，至昨日為止共有28件，當中有4件屬於嚴重不良事件。外界也相當關心是否有緩打潮、疫苗是否可以在期限內打完？以及是否準備於清明前後開放第二順位接種對象施打。

指揮中心也表示，現階段是針對專責醫院第一線人員開放施打，統計約20萬人左右；除了這些醫事人員以外，還有專責醫院非第一線、非專責醫院、診所、藥師等，如果也都納入會有45.5萬人，指揮中心會針對接種情況，斟酌評估何時擴及這些人為施打對象。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計187,608例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含186,017例排除)，其中1,022例確診，分別為906例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、979人解除隔離、33人住院隔離中。