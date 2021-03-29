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遭控「強索294億新店開幕贊助費」！家樂福喊冤急說話了

▲▼首間頂好超市改裝成家樂福超市首度亮相。（圖／記者蕭筠攝）

▲首間頂好超市改裝成家樂福超市於今年2月首度亮相。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

家樂福去年6月宣布以台幣32億元買下頂好超市，連同姐妹品牌Jasons Market一起併購，並在今年2月以全新「家樂福超市」改裝亮相，孰料近日卻傳出業者向逾千家原供貨給頂好超市之廠商強索新店開幕贊助費，金額高達294億元，逾10家公會連署向公平會陳情。對此，家樂福也緊急作出最新聲明。

針對遭爆要求供貨商提供新店開幕贊助費一事，家樂福嚴正否認，表示無以任何市場力量要求各供應商與其簽約，也嚴格要求採購人員所有扣款皆須基於目前有效之合約條款執行，業者強調目前仍在與各供應商進行2021年度合約協商及簽署事宜，「如廠商對於目前合約有任何異議皆可直接與相關人員討論。」

家樂福合併頂好改裝爭議事況聲明如下：

本公司於收購惠康公司後投入約200人改隊、全力支原好超市之改装作業，希望使消費者獲得更優質之購物體驗，對於原頂好超市之改裝，不僅只更換招牌為「Market便利購」，改装內更包含門市整體系統（包括自動櫃員機及紅利點數等）、設施（包括斜坡、自動門、升降梯、冷氣門簾、地板磁磚、服務中心、顧客休息區、空調設備、洗手間、燈光、冷凍/冷藏/一般貨架等）之更新，以確保顧客可以享受更舒適的購物空間、更優惠的價格及更好的服務；每間門市不含後續商品及價格投資，現階段依不同需求已分別投入新台幣500萬元至1200萬元不等之改裝費用。

本公司於收購惠康公司前就已與各供應商協商2020年度契約，並陸續簽訂完成，故扣款之契約義務與本公司結合惠康公司後之市力量無關、本公司無以市場力量要求各供應商與本公司簽約。本公司均嚴格要求採購人員所有扣款皆須基於目前有效之合約條款執行。

本公司收購惠康公司後之市占率按公平會計算結果並無所寡占之情形，對通路市場及供應商影響相當有限。

家樂福也再次強調，視所有供應商為重要夥伴，同時也秉持與廠商共好原則希望在改裝過程後創造更大商機，令各供應商得以受益。本公司目前仍與各供應商進行2021年度合約之協商及簽署事宜，如廠商對於目前合約有任何異議皆可直接與相關人員討論。

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