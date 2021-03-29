鋁箔包過期1年…爆出豆花湯！節儉媽惱羞照喝「我都沒事」他崩潰

▲原PO把過期鋁箔包飲料剪開，但老人家還是堅持「我喝都沒事！」（圖／翻攝自匿名公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「拜託誰來讓老人家心甘情願丟掉過期飲品啊！」有網友日前在臉書《匿名公社》發文求救，說他知道勤儉持家是好事，但媽媽竟然省到連「過期1年」的鋁箔包飲料都在喝，就算剪開來看，明明東西都變質了，卻被回「你們不喝就不要喝，我喝都沒事！」讓他超頭痛，「我們擔心妳的健康，妳卻謀要謀僅！」

這位網友在文中求助，說該鋁箔包飲料已經過期，媽媽卻還是堅持要喝，「勤儉持家我知道，可是明明已經過期一年的東西……說是人家給的……」原PO無奈道，他已經有告知飲料過期了、不能喝，也把包裝剪開給母親看「內容物都變豆花狀了」，拼命狂勸「妳兒子擔心妳的健康，跟妳說不要喝了」卻沒用。

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▲原PO很擔心老人家捨不得把過期食品丟掉，還拿來吃。（示意圖／Pixabay）

原PO說，老人家不僅聽不進去，還惱羞成怒，「你們不喝就不要喝，我喝都沒事」，言下之意就是還要繼續喝。網友又氣又擔心，「去年我朋友的婆婆就是太勤儉，過期東西照吃，結果到最後急診後躺著出來」，相當氣媽媽「我們擔心妳的健康，妳卻謀要謀僅（台語，無關緊要的意思）。」

網友最後也補充，其實看得到的過期品，他們後輩都會會丟，「但是她會東藏西藏，我們實在無法一直盯著，超無言啊X！」照片一出，就有人忍不住驚呼，「我看還以為是牛奶花生欸！」

不少過來人則是很有感，紛紛給出建議，「教妳一個很簡單的方法，丟東西不入她眼」、「這一定要丟了！看得到的盡量幫她，沒看到的……只能多拜拜了」、「如果趁老人家不在家的時候把東西丟掉，再買一樣的東西放回去，這樣不知道行不行得通」、「這講沒用的！只能看一包丟一包，看一盒丟一盒。」