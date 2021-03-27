「餐廳低消一杯飲料」怎生存？　他嗆貴又難喝...內行曝1手法：很賺

▲原PO抱怨，無法接受被強迫點一杯飲料。（示意圖／記者彭懷玉攝）



網搜小組／劉維榛報導

就怕消費者共吃餐點，又霸著位子不肯走，因此不少餐廳規定「低消為一杯飲料」！然而有網友透露，通常低消飲料貴又難喝，甚至品質比超商還差，讓他不禁抱怨，「有種花錢買罪受的感覺。」對此，內行分析，背後原因當然與房租有關，還藏1暗黑原因，「飲料難喝，就會想點別的」當然好賺。

一名網友在PTT表示，不少餐廳會設定「低消是一杯飲料」，讓他搖頭直呼「觀感實在不太好！」然而話鋒一轉，原PO也能理解，業者獲利的手法，就是為了讓飲料保持利潤。

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畢竟一杯飲料也貴桑桑，原PO認為，「既然都強逼大家點飲料了，至少要把飲料做到贏超商咖啡吧？為何很多低消是一杯飲料的店，飲料可以弄得這麼難喝啊！有種花錢買罪受的感覺。」

文章曝光後，網友也有同感回應，「沒辦法 ，人家也要繳房租也要做生意嘛」、「就是清潔費+房租」、「 低消一杯飲料，大概是因為茶水很好賺吧」、「低消泡沫紅茶一杯150元，比便當店附的還難喝」、「推標題，對不喝飲料的人來說很困擾」、「中山站跟雙連站附近的咖啡店、簡餐店和輕食店幾乎都搞這套模式」、「去過吃的一套300多元，還是要點150飲料元才行，簡直莫名其妙」。

▲網友也嫌棄，低消飲料貴又難喝！（圖／翻攝PTT）



內行也一針見血回應，「因為飲料太好喝，大家都只點一杯飲料，那要賺什麼？飲料難喝，就會想點別的，或是這家餐聽不列入考慮，但很少人會因為飲料難喝就設一家餐廳為黑名單，那客人因為飲料就不去一家店，就表示你不是這家店想要吸引的消費者，彼此不合」。