獨／涉砍網紅團嫌「金毛」遭擄私刑　兄哥出面：不要再惹事！

▲金毛（穿黑衣牛仔褲）腳上還有傷，在地方知名仕紳見證下，雙方和解 。（圖／地方中心翻攝）



地方中心／高雄報導

日前涉嫌砍殺網紅團《含羞草日記》副團長超艾夾的嫌疑人，綽號金毛的蔡姓男子，16日在新興區一家KTV飲酒時被人擄走毆打成傷，現在網路流傳一段影片，就是涉嫌擄人的一方來跟金毛道歉，而且是在高雄望重一方的知名地方仕紳見證下完成，和解影片在網路發布流傳。

影片在27日凌晨左右發布，總共有兩段，就看到一方人馬來跟金毛道歉，而且中間有一名高雄望重一方的知名地方仕紳在旁邊見證，意味在告誡雙方不要再惹事！而發布影片的人還寫明了「當事人今天跟金毛哥說聲抱歉、對不起。所有的事都是一場誤會⋯ 我們在此鄭重向金毛哥道歉」，而且仕紳的見證下，將此事圓滿⋯⋯⋯而且還強調：「所有誤會、所有事情，到此為止，若有違背承諾，任憑所有人處置」。

▲涉嫌超艾夾砍人的蔡姓男子遭人私刑擄走畫面曝光 。（圖／地方中心翻攝）

雙方衝突就發生在16日，綽號金毛的蔡姓男子在新興區六合二路一間酒店消費後，走出店門就遭到多名不名人士強押上車，不但遭凌虐造成頭部以及腳部受傷，還被丟包在左營高鐵路，被人發現後送醫；但由於金毛日前涉嫌將網紅團體含羞草當中的副團長超艾夾砍傷， 所以這起案件特別受到關注。

警方偵辦後，表示是因爲一位潘姓男子因為女友感情跟蔡姓男子之間有曖昧關係，導致潘姓男子心生怨恨，強押蔡男上車談判理論，過程當中金毛有被毆打。

金毛涉及案件是百萬Youtuber《含羞草日記》副團長超艾夾在2月22日上午、在苓雅區某舞廳門口遇襲事件，事發當時，他們叫了代駕正要離開，於離開過程中在門口見到有人在爭吵，超艾夾見狀後說了一句話想勸架，沒想到卻因此被對方盯上。警方調查發現，其中，段姓與蔡姓兩名男子持摺疊刀攻擊，致超艾夾背部中2刀，由友人陪同就醫，並於就醫後，至成功路派出所報案。

▲涉嫌超艾夾砍人的蔡姓男子遭人私刑擄走畫面曝光 。（圖／地方中心翻攝）