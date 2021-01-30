中埔鄉公所與農會攜手善心團體　發放寒冬送暖物資助155弱勢戶

▲▼ 110年中埔鄉寒冬送暖物資發放活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉公所結合九華山地藏庵、獅子會等各界善心人士寒冬送暖，30日上午舉辦中埔鄉110年寒冬送暖物資發放活動，縣長翁章梁、立委陳明文、中埔鄉長李碧菁皆親自到場，協助發放物資，盼傳遞社會溫情與正能量。

「台灣很可愛，當你跌倒時，在你身旁扶你起來的人，不一定是你認識的人，這就是最可貴的台灣精神！」翁章梁分享，寒冬送暖除了是政府對弱勢家庭的照顧外，透過社會資源匯集，讓需要幫助的家庭也能感受社會的溫暖。

▲中埔鄉寒冬送暖物資發放活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁指出，縣政府年菜送暖活動也將在近期舉行，盼能在年前將年菜送到弱勢家庭手中，讓他們在寒冬中，也能享用熱騰騰且豐盛的年菜，一起過個好年。

中埔鄉目前低收入戶總計有187戶，約有32戶由縣府安置於安養院，李碧菁指出，今天來參加冬令送暖物資發放約有155戶，低收入戶為其家庭結構有獨居老人、殘障、兒少、特殊境遇等，都是社會上經濟最弱勢的民眾，極需救助及扶助對象。

▲中埔鄉物資發放活動 。（圖／記者翁伊森翻攝）

李碧菁說，公部門力量有限，民間資源無窮，所以公所提供一個平台，整合一些有愛心團體及個人來共襄盛舉。

中埔鄉公所籌辦並結合14個團體及個人，九華山提供春節慰問金新台幣4600元；中埔鄉農會提供禮券每戶500元；嘉義市蕙蘭獅子會、嘉義市北回獅子會、嘉義縣嘉泰獅子會聯合提供沙拉油、醬油、麵條等物資1大袋；東興糧食工廠提供白米(2公斤)一包。

▲中埔鄉寒冬送暖物資發放，致贈感謝狀 。（圖／記者翁伊森翻攝）

臺南市震寧慈善公益協會、北邑太元府弟子一同、大山鐵板燒、蕭耀程及林彥如伉儷、陳召棋及鄭佳昀伉儷、丁碩毅及李星瑤伉儷聯合提供洗髮精、沐浴乳等生活用品1大袋；寬達果菜行提供物資一批；頂埔震安宮提供物資(含白米)一箱。

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