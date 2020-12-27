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中埔鄉「星秀選拔賽」　金曲歌王施文彬任評審

▲▼ 中埔鄉愛的(idol)星秀選拔賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中埔鄉愛的(idol)星秀選拔賽邀請金曲歌手施文彬擔任評審。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔鄉舉辦歌唱比賽，愛的星秀選拔賽26日於深坑村舉辦決賽，24組國台語業餘歌手盛裝出席，同台較勁，主辦單位請來金曲歌王施文彬等人擔任評審，親友團啦啦隊場面相當熱鬧。

▲▼ 中埔鄉愛的(idol)星秀選拔賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲現場相當多聽歌民眾 。（圖／記者翁伊森翻攝）

由中埔鄉公所主的辦「愛的(idol)星秀選拔賽」活動，13日在和睦國小完成初選賽事，26日移師深坑村陽陽休閒農場決賽，縣長翁章梁和立委陳明文等人都到場替鄉親加油打氣。

鄉長李碧菁為鼓勵愛唱歌的鄉民「不必計較名次、享受比賽過程」，只要報名初賽上台演唱者，即可獲贈高級無線K歌神麥1支，並爭取總獎金高達10萬元的各式獎勵及獎金，民眾躍躍欲試，國台語兩組共有72組報名。

▲▼ 中埔鄉愛的(idol)星秀選拔賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲決賽選手裝扮相當下功夫。（圖／記者翁伊森翻攝）

除了比名次，決賽時還舉辦「超級人氣王」及「最佳造型獎」活動，獲得「超級人氣王」參賽者可與金曲歌王施文彬高歌一曲。施文彬2007年獲得第18屆金曲獎「最佳台語男歌手獎」，是家喻戶曉的人氣歌王;另外，「最佳造型獎」得獎者可獲得5,000元治裝費。

中埔鄉長李碧菁表示，新年到了，她要帶給大家一個正向觀念，「享受比賽，樂在唱歌」，把唱歌當成是一種娛樂，一種交朋友的方式，唱歌是一種很好的紓壓方式，在全球壟罩疫情聲浪的同時，她希望讓鄉民擁有健康的身心。
深坑村的午後，在「陽陽農場」藍天綠地優雅的環境及氣氛下，與會民眾有如參加一場豐富的音樂嘉年華，一飽耳福及眼福。

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