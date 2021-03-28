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孕媽遇襲「額頭卡1把刀」！全因丈夫前妻吃醋：說好復合卻變女傭

▲埃及一名孕婦全身多處受傷，慘遭丈夫前妻持切肉刀卡攻擊。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

埃及基納省一名孕婦遭到丈夫前妻襲擊，不但被砍下3根手指，她的額頭部位竟還卡著一把早已生鏽的切肉刀，所幸接受7小時的手術後保住性命。只不過，這也掀開1男2女同住一屋簷下的情愛糾葛，身為前妻的女嫌控訴，她的男人早已說要復合，但卻把她當女傭對待，是在忍無可忍的情況下，才對懷孕的丈夫現任妻子出手。

太陽報報導，該名孕婦RA（化名）懷有6個月的身孕，卻在上週被丈夫前妻持切肉刀攻擊，傷勢相當慘重。依據院方的說法，RA是在額頭插著刀子的狀態下被緊急送往醫院接受治療，頭皮、頭骨多處受傷，3根手指被砍斷，全身多處割傷。

歷經醫療團隊耗時7小時的緊急搶救，儘管RA一度失血過多，但最終額頭部位的生鏽刀順利被取下，眼骨、鼻骨也成功修復，現已恢復知覺，幸運存活下來。

當局現已針對此事展開調查，而1男2女之間的情愛糾紛也被揭發。拿刀襲擊的前妻向當地媒體透露，「我丈夫多年前和我離婚，為了支付孩子的撫養費，他承擔不小的壓力，因為多個判決結果都是我勝訴，最後他決定回到我的身邊，我也同意復合這件事」，但當時他已與RA成婚。

前妻進一步提到，最終3人決議同住一屋，但前夫卻用對待女傭的態度對她，「他顯然更喜歡（RA）……但RA對我很不好，所以直到我再也無法忍受的那一刻，就對她做出那些事。」

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