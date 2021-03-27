二手網曾4萬元賣出！特斯拉再推「閃電空酒瓶」陸網開價3400

▲特斯拉閃電造型酒瓶 。（圖／翻攝自tesla中國官網）



實習記者周依儒／綜合報導

特斯拉中國官網日前上架了一個「閃電」造型的空酒瓶，開價竟高達779元人民幣（約新台幣3405元），引起熱烈討論。據了解，特斯拉先前就曾以相同酒瓶推出獨家龍舌蘭酒，幾小時內就全部預訂一空，甚至在二手物品交易網站eBay上也賣出1420.69美元（約新台幣4萬元）。

▲特斯拉閃電造型酒瓶售價779元人民幣（約新台幣3405元） 。（圖／翻攝自tesla中國官網）



特斯拉在官網寫下，「Tesla玻璃酒瓶以Tesla龍舌蘭酒為靈感而設計，是您在家小酌時，片刻悠閒裡的別緻點綴。」同時也強調，該酒瓶由人工吹製而成，飾有金色特斯拉字標和招牌T型商標，為限量版預售商品，極具收藏價值；此外該商品也附贈一座銀色造型底座，讓閃電造型酒瓶的尾端可以插在底座上。

據了解，特斯拉早在去年11月時就推出過相同造型的商品，不過當時酒瓶內還含有750毫升、酒精濃度40%的龍舌蘭酒，且這款龍舌蘭酒小批量優質酒，100%採用龍舌蘭釀造，在法國橡木桶中陳釀15個月，灌入手工吹制的玻璃瓶中，散髮乾果和淡淡香草味，還有恰到好處的肉桂胡椒味，因此售價為250美元（約新台幣7500元），但僅在美國官網上架，購買者須年滿21歲，一人限購2瓶。