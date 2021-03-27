韓劇出現中國月餅　韓網友批「賣國」請願青瓦台

▲《朝鮮驅魔師》活屍場景。（圖／翻攝 《朝鮮驅魔師》）

記者任以芳／綜合報導

韓劇《朝鮮驅魔師》史上最短命電視劇，才剛播放兩集，因為被韓國觀眾投訴「歪曲歷史，遭到抵制到停止製作、連夜下架、贊助商緊急撤資，製作方、電視台紛紛道歉，最終原因竟然是劇中出現中國的月餅、皮蛋及服裝。

《觀察者》報導稱，韓劇《朝鮮驅魔師》22日開播圍繞朝鮮太宗和兩個兒子忠寧、陽寧之間的故事展開，其中加入了近幾年爆火的驅魔元素，電視劇在SBS電視台首播。

▲《朝鮮驅魔師》出現中國月餅惹怒韓國網友。（圖／翻攝 風聞社區）

該劇第一集中，朝鮮的王招待西方來客時，桌子上出現中國的月餅、餃子等食物。之後，其中的一個女性身穿中國的服飾，有網友直接指出這和古裝劇《三生三世十里桃花》中楊冪的造型十分相似。

針對上述劇情，許多韓國網友相當不滿，認為「為什麼要在自己的史劇中出現中國的物品」，還有網友批評，電視台拍這種題材的內容是在歪曲歷史！」然而，這不是韓國影視劇中第一次在歷史劇中融入魔幻題材，比如此前和Netflix合拍的《屍戰朝鮮》(Kingdom)，在韓國廣受好評。

▲韓國網友留言批評。（圖／翻攝 觀察者）

最新報導指出，韓國網友直接上青瓦台請願網站請願，希望該電視劇終止放映。 截至發稿，已經有超過20萬韓國網友參與請願。該劇的廣告商也迅速劃清界限，包括三星、LG、CJ第一製糖在內的10多家企業24日宣佈撤資，韓國生活用品品牌Downy在接受採訪時不僅否認曾參與過投資並直言，「今後也沒有投資的打算」。

SBS電視台昨26日發佈官方聲明稱，決定解除《朝鮮驅魔師》的版權協定，並停播該劇。 據悉，SBS此前已預付了大部分版權費，劇組的拍攝工作也已完成80%。

另外，劇方就作品停播造成的損失或引發法庭之爭的猜測表態稱，製作公司和電視台共同做出了停播決定，將共同承擔有關損失，不會訴諸法律程式。 據悉，劇方目前正就演員片酬、劇組薪資等問題進行協商。