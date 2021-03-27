產量佔全球25% 　新疆特產還有它...1月已遭美國禁止進口

▲新疆番茄製成的番茄醬佔全球總量25%。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

「新疆棉」風暴持續延燒，抵制及反制聲浪此起彼落。然而，新疆除棉花佔大陸全國產量之首外，在大陸被稱為西紅柿的「番茄」，也是新疆重要的經濟來源，尤其是新疆番茄製作的番茄醬，在全球市場中佔有25%的份額。因此，美國在1月份提出制裁時，便以新疆遭受人權侵犯和強迫勞動，禁止進口棉花和番茄及製成的產品。

▲新疆番茄與棉花一同被美國禁止進口。（圖／CFP）

《新華社》報導，新疆目前擁有中國最大的番茄生產基地，且該省生產的番茄醬佔世界的25%。「番茄深加工」為新疆的特色產業。新疆於2000年時，生產各類蕃茄製品已佔大陸總量的90%以上。

▲新疆番茄較適合做為再加工食品使用。（圖／CFP）

由於新疆番茄汁水較少，容易儲藏和運輸，更適合加工成番茄醬，因此，番茄醬出口便成為新疆番茄生產的最大特色。中國貿易投資網的圖表顯示，2019年新疆番茄醬出口量最大、出口金額最多的國家是義大利，其次是俄羅斯及阿拉伯聯合大公國。

拜登政府上任後宣佈禁止從新疆進口棉花和番茄，以及所有用這些原料製成的產品，原因是該地區的人權侵犯和強迫勞力的廣泛使用。不過，新疆大桶番茄醬主要出口歐、亞、非等具備深加工能力的國家和地區，作為原料或半成品再加工；小包裝番茄醬則出口亞洲和非洲地區，可直接進入市場供民眾消費。