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真子公主罹患「創傷後壓力症候群」！　日本宮內廳丟震撼彈

▲真子公主與大學同學小室圭正式訂婚。（圖／路透社）

▲ 小室圭與真子公主將在26日結婚。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本皇室真子公主與大學同學小室圭愛情長跑10年，2017年訂婚後卻爆出男方母親債務問題，小室隨後又赴美留學，大喜之日一延再延，如今終於確定將在本月26日完婚。不過真子公主卻傳出因長久以來遭受輿論中傷，罹患創傷後壓力症候群（PTSD）。

日本TBS NEWS報導，宮內廳於當地時間1日下午2時（台灣時間1時）的記者會上正式宣布，真子公主與小室圭將於10月26日結婚。但真子公主因為接連發生在自己、家人及小室圭一家人身上種種誹謗中傷的事件，經醫生診斷罹患「複雜性創傷後壓力症候群」（C-PTSD），精神上非常痛苦，消息一出頓時衝上日本新聞網站熱門第一。

陪同出席記者會的精神科醫師說明，真子公主變得悲觀，難以集中精神，擔心婚後過著平靜幸福生活的願望會破滅，為此感到恐懼，出現無力、焦慮的症狀，但不影響結婚相關的準備事宜，只要沒有謠言影響，症狀就會改善。

日本網友對此紛紛表示震驚，有人留言提到，「當事人一定背負許多外人無法體會的壓力與困難，致上我的慰問」。然而，也有網友認為，真子公主結婚的消息對國民來說，本該是值得祝賀的喜訊，只是圍繞小室圭母親的金錢糾紛至今仍未解決，小室圭也未給出更明確的解釋，在此一狀況下發表婚訊，有損國民對皇室的信賴。

另一方面，報導也指出，真子公主將不會領取等同嫁妝的「一時金」，放棄高達5250萬日幣（約新台幣3823萬元）的龐大金額，包括納采等傳統的婚禮儀式及慶祝活動一概不舉行。真子公主的父親秋篠宮文仁親王對此則說明，因為這並非多數人都能接受且樂見的狀況。

►快訊／日本真子公主婚期決定了！　宮內廳：將於10月26日結婚

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