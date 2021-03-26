安全監視無死角　台南和順工業區汰換40隻「眼」　

▲台南市和順工業區廠商協進會，在市府經發局補助80萬元，積極汰換6個駐點40個監視器，讓工業區監視無死角。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市和順工業區廠商協進會，在工業區轄內15個駐點總計架設100個監視器，有了「第三隻眼」協助，竊案發生率幾乎降到0，因電子器材有一定的使用年限，部分監視器功能停擺，市府經發局補助80萬元汰換6個駐點40個監視器，讓工業區監視無死角。

和順工業區廠協會理事長陳文祥表示，和順工業區轄內原本只有30支監視器，監視覆蓋率僅百分之20，當時1個月至少有3件竊盜案發生，造成廠商不少困擾，2012年、2013年增設了70支監視器，在工業區佈下天羅地網，24小時監視，如今竊案發生率幾乎降到0。

和順工業區廠協會理事長陳文祥、常務監事柯進龍曾，都曾扮演現代柯南，從監視器發現托運司機是行竊嫌疑人，埋伏了7個多小時，甕中捉鱉將托運司機扭送警局法辦。

陳文祥指出，和順工業區廠協會每年定期維護保養監視器，但電子器材有一定的使用年限，部分監視器功能停擺，感謝經發局補助80萬元汰換6個駐點40個監視器，讓工業區監視無死角。

另外，水利局汰換山海圳綠道自行車橋的監視器系統，並連線至和順工業區服務中心，和順工業區廠協會扮演好幫手，監看是否故障或求援事件，在最短時間救援排除障礙。

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