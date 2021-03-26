19歲女產子！男嬰慘被親爸裝袋丟空地　警驚見白骨…恐怖結果曝

▲高雄宋女與黃男產子後竟將男嬰丟棄，至今下落不明，判決結果26日出爐。（圖／東森新聞）

記者陳韻如／高雄報導

高雄一名19歲宋姓女子與黃姓男子未婚生下1子，但沒想到，孩子一出生，黃男就將他裝進一只黑色塑膠袋中，再丟棄至一處空地。事隔一個月，警方接獲通報趕到現場，卻只發現白骨，而經送檢後，發現並非人骨，但男嬰也就此人間蒸發，而高雄地院審理後，26日依殺人未遂罪嫌將黃男、宋女2人各判刑9年、6年。

判決指出，黃男2018年底透過網路認識宋女，2人進而交往。當時宋女還為愛離家，直奔黃男住處與他同居，甚至因此懷孕，還被社會局列入關懷對象，但過了生產日期卻遲遲不見孩子，宋女還跟黃男2人鬧失蹤，家屬因此報警協尋。

直到2019年11月間，2人在台中市街頭遊蕩，而被警方查獲，但當時宋女早已生產完畢，卻不見孩子蹤影，警方和社工不斷逼問之下，宋女才冷回，「小孩子死掉了，丟了」等，嚇得警方立刻介入調查。

警方發現，宋女2019年10月間在租屋處浴室生下一名男嬰，而黃男見孩子出生後，竟直接將他丟進黑色垃圾袋中，並且丟棄至小港華山路疑處空地。然而，當警方趕到現場時，卻發現現場只剩下零星白骨，檢警懷疑男嬰可能慘遭野狗啃食，於是採集檢體相驗，而檢方事後也依殺人罪嫌將黃、宋2人起訴。

法院審理時，2人否認殺害孩子，但黃男卻自承，男嬰一出生就不斷哭鬧，他嚇得不知如何是好，才用垃圾袋將孩子包裹並放在陽台，但再回去看時，孩子就死了，他才決定拿出去丟掉，不過，此話卻被宋女打臉。宋女表示，黃男說要把孩子拿去「處理」掉，而當時她還有聽到哭聲。

法官審理後並不採信黃男說法，認為男嬰遭丟棄時可能還有生命跡象，研判男嬰可能遭人抱走，不過因男嬰生死未卜，法官沒有證據證明男嬰已死亡，因此只能依殺人未遂罪嫌判黃男、宋女各9年、6年徒刑。全案可上訴。

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