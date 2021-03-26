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與15歲小女友「狂戰120次」！她分手後翻臉報警　20歲男下場慘爆

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲台南男子與15歲小女友狂戰120次，遭法官判刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台南報導

一名20多歲男子阿義（化名）與年僅15歲的少女交往，甚至同居，還以每周3次的頻率發生性行為，共計達120次，直到2人分手後，少女翻臉報警提告。法院審理後，認定阿義對14歲以上未滿16歲女子性交共120罪，合併判刑1年4個月。

判決書指出，阿義2018年9月間與少女交往成為男女朋友，並同居在他家，但他明知少女未滿16歲，與對方發生性行為會犯法，但仍管不住小頭，以每周3次的頻率與少女發生性行為，同居7個月的時間，就發生120次。直到2人分手後，少女翻臉報警提告，全案才因此曝光。

阿義到案後坦承犯行，並自承是在少女高一時跟她交往，而少女也說，阿義是在國中畢業的暑假猛烈追求她，因此阿義應該是知道她的年紀的。

法院審理後認為，依照我國學制，就讀高一的學生部分仍未滿16歲，這是社會大眾都知道的事，再比對2人的對話，阿義明顯知道少女年僅15歲。法院審酌，阿義犯後坦承不諱，犯案時的年紀也僅21、22歲，且2人原為男女朋友關係，卻在交往過程中未能自制而犯案，最終依法判他1年4個月徒刑。全案可上訴。

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