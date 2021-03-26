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「400年怪樹」竟能治病！出價80萬村民堅持不賣：不能動

▲▼大陸有一戶居民家中種著「神奇大樹」，不僅能用來洗澡還能治百病。（圖／翻攝自網易新聞）

▲大陸一處農村長著「神奇大樹」，不僅能用來洗澡還能治百病。（圖／翻攝自網易新聞）

實習記者閔文昱／綜合報導

位於大陸山西省運城中條山的山腳下，有一棵神奇的大樹長在一處農村內，不僅能讓人洗衣、洗髮、沐浴，還可為人治百病，被當地村民當作寶貝般的守護著，就連有人願意出價18萬人民幣（約新台幣78萬）購買都遭到了拒絕。

根據《網易新聞》報導，這棵大樹是一棵樹齡400多年的老皂莢樹，高約20多公尺，約要3個人才能將樹合抱住。樹木的主人周先生表示，自己從小就是在這棵大樹下長大的，家中的祖先在院子種下這棵樹後，整個家族便一直在這裡生活著，到了他的孫子已是第五代了。

▲▼大陸有一戶居民家中種著「神奇大樹」，不僅能用來洗澡還能治百病。（圖／翻攝自網易新聞）

▲這棵大樹要3人才有辦法合抱住。（圖／翻攝自網易新聞）

周先生的老婆指出，這棵樹擁有許多神奇的功效，生產的皂角可以預防癌症、消除腫瘤，還能提高愛滋病的免疫力，另外還能治療痛風、類風濕關節炎等幾十種疾病，村裡的許多居民都會在求醫無果後，前來用皂莢水清洗患部，最後果真都起了療效。

另外，皂莢樹上還有不少皂角刺，可以當作藥材來使用，周先生一家也會將皂角搜集起來，一部分賣給中藥店，另一部分則是留給自家人洗衣、洗髮，泡熱的皂角也能拿來為孫子洗澡。周太太表示，就連媳婦在鎮上從事美容院的工作都會用自家的皂角製作洗髮水，然後帶到店裡使用。

▲▼大陸有一戶居民家中種著「神奇大樹」，不僅能用來洗澡還能治百病。（圖／翻攝自網易新聞）

▲這棵皂莢樹名氣越來越大，甚至不少人都想以78萬高價購買。（圖／翻攝自網易新聞）

漸漸的，這棵皂莢樹的名聲也越傳越廣，不少人都會前來觀賞這棵神奇大樹，甚至想出價收購，價格也從一開始的6萬漲到了18萬人民幣，不過周先生表示，他們並不會賣出這棵樹，因為它已守護了他們好幾代人，而且皂莢的諧音就是「造家」，除了他們一家外，整個村子也需要它的守護，並一代一代地堅守下去傳承下去。

 
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