他餐廳狂拍照遭嗆「一拳灌爆你」怒留負評！老闆還原現場反挨告

▲便當店客人不滿遭制止拍照，上網留負評，而老闆親自還原現場反挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

林姓男子去年11月8日赴北市信義區某健康餐盒店買便當，並於等待期間，在店內到處拍照，但因影響到其他客人，店家便上前制止。怎料，他卻於Google評論留下一星負評，看到該店宋姓老闆在下方回應嗆聲，更為之憤怒；他控訴，老闆當天制止時，曾恐嚇他「一拳灌爆你」，還將店內監視器有拍到他的畫面PO上網，另外老闆在Google評論的回應已毀損他的名譽，故決定提告恐嚇、妨害名譽及違反個資法。不過，台北地檢署偵結後依證據不足，將宋男不起訴。

▲林男留下一星負評。（圖／翻攝Google Maps，下同）

林男主張，他去年11月8日於北市信義區某健康餐盒店，等待購買便當時，於店內拍照，卻遭宋姓老闆出面制止，並恐嚇稱「一拳灌爆你」、「現在是怎樣，不爽嗎？不爽去外面單挑」等語，讓他心生畏懼；而他於Google評論留下一星負評「沒人說做生意不能態度不佳，是人都有心情差的時候，並非付錢就是老大。但若是像這家店到出言恐嚇的地步，就真的太可怕了⋯⋯⋯」宋男卻下方回應「一位短髮男在店裡面點完餐外帶，開始四處任意妄為拍照，至少6張照片，直到我們發現您拍照讓其他客人入鏡，並且碰到客人餐桌後面牆壁，我們出面制止，卻得到大聲與囂張的回應『老闆了不起，我為什麼不能拍，你現在想怎樣』，我們理性告訴您，非常樂意你喜歡我們的環境，但是我們有權利維護用餐客人權益，您當下不接受，還繼續挑釁.....」等語，更於事後，將店內監視器畫面有拍到他的部分，截圖PO上網。

▲宋姓老闆以409字還原事發當天現場狀況。

針對種種舉動，林男認為，宋男已損害其名譽，亦違反《個人資料保護法》，故決定提出恐嚇、妨害名譽及違反個資法等刑事告訴。惟宋男到案後稱，當天僅針對林男的評論做出回應，並無妨害名譽及違反個資法，亦沒有恐嚇林男。

對此，檢方勘驗案發當天監視器畫面，確認宋男所述為事實，林男確實在店內持相機到處拍照，但截圖照片中，宋男已明顯挑選林男正在拍照、相機擋著臉，或是側過頭的樣子，故無法辨識林男長相身份。至於恐嚇部分，僅林男控訴說詞，無其他證據，因此全案偵結後，依證據不足，將宋男處分不起訴。