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像極了素貞！　雲南新品種劇毒蛇...咬一口昏昏欲睡是致死前兆

▲雲南發現的毒蛇新品種「素貞環蛇」。（圖／翻攝新華網）

▲雲南發現的毒蛇新品種「素貞環蛇」。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸雲南省盈江縣發現新品種劇毒蛇，外形酷似地表最毒蛇類銀環蛇（雨傘節），被取名為素貞環蛇。大陸中科院表示，這一劇毒蛇新種命名為「素貞環蛇」，一方面是用傳統神話故事中名字，有利於傳播中國文化，能更方便容易記住這種毒蛇，二就是這種環蛇的外形具有眾多白色橫紋，在大自然中相對接近「白蛇」。

▲「素貞環蛇」為神經性毒蛇，毒性極強，目前僅分布在雲南盈江及緬甸北部區域。（圖／翻攝新華網）

▲「素貞環蛇」為神經性毒蛇，毒性極強，目前僅分布在雲南盈江及緬甸北部區域。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，中國科學院古脊椎動物與古人類研究所史靜聳博士說，研究發現，盈江的這些環蛇樣本在外部形態、牙齒特徵、半陰莖形態等方面與其他已知物種有明顯區別，結合分子系統發育關係，明確表明盈江的環蛇樣本具有獨立的演化地位，因此應當視為獨立的物種，並正式命名為素貞環蛇。

素貞環蛇的取名由來是以中國傳說故事《白蛇傳》為依據，書中女主角白素貞是一頭修煉成精的白蛇化身，與男主角許仙在杭州西湖畔勾出一段浪漫淒美的愛情故事。不過，現實中的素貞環蛇可不是這麼浪漫，牠和外型相似的雨傘節一樣，都是擁有神經性劇毒的蛇種。

一般而言，被神經系劇毒的蛇種咬上一口，毒素會先截斷人體內的神經傳導系統，此時，患者會有昏昏欲睡的反應，假使作用到呼吸系統，便會窒息而亡。因此，大多數人碰上神經性毒素的毒蛇咬傷，得儘速前往醫院施打血清，千萬不能拖延太久。

素貞環蛇身上具有26－38條的白色窄橫紋，較雨傘節身上的橫紋來得更少、顏色也更白。目前發現的素貞環蛇種群已知分布在雲南省盈江縣，以及緬甸北部克欽邦等地。

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