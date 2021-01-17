學網紅鏟雪「520」　他深思後挖出「250」　網笑：這是心底話　

▲雲南一名男子想在雪地寫「520」弄巧成拙變成「 250」。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸雲南省昭通市一名男子趁著積雪，想效仿網友在地上寫出「520」表白，沒想到，拿著雪鏟的他，在清出三個方塊之後，瞬間「矇了」，搞不清楚方向，甚至把「520」寫成象徵傻傻腦的「250」，讓他氣得把鐵鏟丟在地上。不過，影片上傳網路意外引起討論，網友還笑他不小心寫出心底話。

這起事件發生在13日，住在雲南的張先生看到抖音上的影片後，便想效法在雪地寫「520」，然而，或許是方向沒抓好，張先生一開始就把第一個數字寫成「3」，小修小補後，改成了「2」，之後的「50」則是一氣呵成完工。

不過，影片中的他，看到自己的「大作」後，既然氣的把鐵鏟丟在地上，原來，自己要鏟的「520」竟然變成「250」。

張先生受訪時提到，自己準備了兩塊場地拍攝，「第一塊場地寫壞了，寫成了550。換到這邊呢？又寫成250。當初，我也不知道會這麼火（指影片爆紅），這個就是歪打正著。」

看到張先生的影片，大陸網友紛紛留言調侃「表露心跡？真的表露了最真實的心跡！」、「就是個250嗎」、「不小心寫對了，有什麼錯？」、「寫出心底話了」。

▲男子鏟出三個區塊後，還站在一旁思考如何進行下一步。（圖／翻攝澎湃新聞）