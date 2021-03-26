快訊／急追最久確診補教師接觸者　指揮中心1400說明

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

首批新冠疫苗開打第五天，中央流行疫情指揮中心今（25）日宣布下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情與防治作為。指揮中心昨公布境外移入個案有一名補教老師，入境122天才確診，成為國內最久確診個案，正在擴大匡列接觸者，預期將於會中說明。

指揮中心表示，該案為一名20多歲本國籍男性，去年11月中旬因為工作前往美國，同月下旬返台後完成檢疫，至今無症狀，因為準備出國，本月23日自費採檢驗出新冠陽性確診，評估在美感染機會高；另由於調查該案從事補教業，初步匡列10名接觸者，也正擴大匡列學生與工作人員中。

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指揮中心統計，AZ疫苗開打天共有5169人接種。至於通報不良事件的部份，累積有9件，當中有1起護理師接種後心悸出疹，暫列為其它嚴重不良事件。

指揮中心統計，至昨天為止國內累積1,012例確診，分別為896例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、971人解除隔離、31人住院隔離中。

指揮中心籲請民眾自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。