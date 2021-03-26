女友逃回家！恐怖男友求合失敗「最狠報復」　網罵：不只渣了

▲男子破壞前女友父母墳墓 。（圖／翻攝自北晚新視覺，下同）

記者劉亭／綜合報導

雲南一名男子近日和女友分手，雖然積極求復合仍遭拒絕，他在憤怒之下，竟然到前女友父母的墓地，把兩人的墳墓打的亂七八糟報復。惡劣行徑讓許多大陸網友不齒大罵，「還好分手了」、「這種人已經不只渣能形容了」、「多虧沒結婚」。

根據北晚新視覺報導，雲南省魯甸縣的趙男2019年3月23日通過微信，認識了貴州赫章縣吳女，兩人相識後很快就確立了戀愛關係，但因為兩人居住城市距離很遠，聯絡上不方便，吳女因此搬到趙男家展開同居生活。

但經過一段時間相處後，吳女認為兩人不適合，以回家看病為由，回到了赫章老家，並且提出分手。兩人分開後不久，趙男提出復合，要求女友回去繼續同居，但都被否絕了。

趙男被拒後心生怨恨，竟然在2020年11月19日凌晨1時許自行開車，帶著鋼釬和鐵錘到前女友老家，並偷偷跑到吳女父母墓地，砸壞了吳某父母的墓碑後迅速逃離現場。親戚事後發現墓地受破壞，緊急報警。

經過警方調查，發現趙男有重大嫌疑，2021年3月19日在雲南省曲靖市將他逮捕歸案，他在訊問號如實供述了犯行，目前已被依法刑事拘留。經認定，吳某某父母墳墓被毀壞的碑石，價值人民幣17520元。