博恩示範「連內褲都正確」春季穿搭　網讚爆：這個棉感覺很人權

▲博恩在臉書上示範，連內褲都正確的春季穿搭影片。（圖／翻攝自Facebook／Stand up, Brian！ 博恩站起來！ ）



記者林彥臣／綜合報導

平常以搞笑、諷刺時事為主題的YouTuber博恩，竟然罕見跳脫主題，在臉書上發布了一則「正確穿搭」示範影片，只不過全身上下，甚至連內褲的廠牌，全都巧妙呼應時事，影片PO出才短短2小時，就有1.6萬讚、將近700次的分享。

博恩在臉書發布影片表示，跟大家分享他的春季穿搭，因為最近的經常是白天熱、晚上冷的天氣，所以要教大家怎麼穿會比較舒服。

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博恩說，他裡面會穿一件 Uniqlo的素T，外面再套一件 NIKE的長袖上衣，會選這個廠牌，主要原因是料子很舒服，身體沒有被拘束的感覺，自由度很高，鞋子跟襪子都是 adidas，褲子是 H&M。

▲博恩連「小香蕉內褲」都是來自瑞典快時尚品牌H&M。（圖／翻攝自Facebook／Stand up, Brian！ 博恩站起來！ ）



博恩突然話鋒一轉，略帶神秘表示，「如果你真的想要調皮一點的話，這是我最喜歡的小香蕉內褲，小香蕉內褲 也是H&M出的 」。

網友在留言中表示，「這個棉感覺很人權」、「讓關節最舒服的品牌」、「那件耐吉看起來很自由」、「剛好品牌缺代言人，博恩去應徵呀哈哈哈啊哈」、「真的是選料好，穿著自由不『拘束』，鞋子材質好，不容易絆倒跪下傷膝蓋，整體穿搭價錢實在，不是錢多就好看！」。

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