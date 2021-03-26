「AIRism科技空氣衣」太厲害！一件擁有8合1舒適機能　穿上365天都在舒適圈

▲AIRism科技空氣擁有智慧調節科技與8合1舒適機能，讓你天天都在空氣舒適圈！（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

面對極端的氣候改變，常覺得衣服裡濕濕的？或辦公室開冷氣，感覺座位特別冷？這些都是奇妙的體內微氣候變化！台灣潮濕悶熱的氣候常常令人受不了，加上近期不穩定的天氣，更讓人真心渴望待在舒適圈！還在研究各種降溫、調節悶熱體感的方式？其實身上穿的衣服就是關鍵！在日本幾乎人人都必備的UNIQLO「AIRism科技空氣衣」可以為你實現天天都在舒適圈的理想生活！

什麼是「AIRism科技空氣衣」？應付多變氣候的機能單品！

想穿得好看又有型，你最重視的是剪裁、款式還是材質？相信天氣一熱起來就容易濕悶熱的台灣氣候，令許多人一想到爆汗後，衣服直接黏在皮膚上的不透氣感就頭皮發麻，相信這時不管是誰都只想穿得愈簡單、涼快愈好！

「AIRism科技空氣衣」是UNIQLO與日本纖維大廠共同研發會呼吸的高科技「Cupra纖維」，極細特殊編織法加上透氣孔洞，柔順親膚更乾爽。一件享受8合1智慧調節科技：透氣、涼感、吸汗、快乾、吸濕、除臭、彈性、親膚，揮別濕悶熱，為你打造全方位的空氣舒適圈。

▲日本會呼吸的高科技「Cupra纖維」吸收和釋放來自身體的汗水。其透氣特性，使穿著者保持清新和乾爽。

AIRism科技空氣衣怎麼買？5大系列全攻略 打造你的空氣舒適圈

適合台灣氣候環境的AIRism科技空氣衣，目前已廣泛應用在不同情境風格的服飾剪裁，就連貼身衣物及生活用品都一應俱全，掌握5大系列全攻略，入手AIRism神隊友輕鬆打造專屬個人的空氣舒適圈。

‧貼身內搭：四種舒適材質 X 多種款式

AIRism科技空氣衣共有經典、抗UV、棉質及網眼等4種不同材質系列，應用在不同情境風格的服飾，多種款式使穿著者輕鬆穿的好看、舒適同時還能讓身體持續保有一整天的清新透氣感。

‧舒適外穿：兼具設計和機能的百搭神T

兼具設計感及機能性的AIRism科技空氣衣，在悶熱的氣候環境依舊透氣、舒適絕對是台灣人衣櫃中必備的單品，加上款式經典耐看又不退流行，成為無論是空靈系小姊姊、質感文青或潮流酷MAN，通通人手一件的百搭神T。

‧彈性透氣：防護又親膚的運動系列

不論是運動量大的爆汗球類運動、或者路跑、登山慢走，甚至只是與朋友戶外野餐等活動，AIRism科技空氣衣具備防曬抗UV、網眼高透氣涼感排汗等高度防護及親膚特性，陪伴每個人隨時切換生活模式。

‧會呼吸的寢具組：日本熱銷！口碑好評不斷

除了穿在身上的衣物，每天與身體貼身接觸8小時、乘載睡眠時人體熱氣與大量汗水的寢具，AIRism科技空氣衣也預先設想周到，讓使用者以最簡單的方式就能提升睡眠品質及舒適性，因此在日本一推出即熱銷且大受好評。

‧意想不到的聰明小物：AIRism口罩&袖套

針對日常工作及疫後全新生活型態需求，AIRism更延伸運用到緊貼面部肌膚的口罩及雙手的袖套等，超乎預期的生活小物上，完整了一整天24小時的空氣舒適時光。

隨著氣溫節節攀升，預先入手AIRism科技空氣衣的4大材質、5大系列，為生活面面俱到提供全方位涼感防護，相信一整年都能從容遊走空氣舒適圈！

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