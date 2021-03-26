　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「AIRism科技空氣衣」太厲害！一件擁有8合1舒適機能　穿上365天都在舒適圈

▲▼AIRism科技空氣衣。（圖／業者提供）

▲AIRism科技空氣擁有智慧調節科技與8合1舒適機能，讓你天天都在空氣舒適圈！（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

面對極端的氣候改變，常覺得衣服裡濕濕的？或辦公室開冷氣，感覺座位特別冷？這些都是奇妙的體內微氣候變化！台灣潮濕悶熱的氣候常常令人受不了，加上近期不穩定的天氣，更讓人真心渴望待在舒適圈！還在研究各種降溫、調節悶熱體感的方式？其實身上穿的衣服就是關鍵！在日本幾乎人人都必備的UNIQLO「AIRism科技空氣衣」可以為你實現天天都在舒適圈的理想生活！

什麼是「AIRism科技空氣衣」？應付多變氣候的機能單品！

想穿得好看又有型，你最重視的是剪裁、款式還是材質？相信天氣一熱起來就容易濕悶熱的台灣氣候，令許多人一想到爆汗後，衣服直接黏在皮膚上的不透氣感就頭皮發麻，相信這時不管是誰都只想穿得愈簡單、涼快愈好！

「AIRism科技空氣衣」是UNIQLO與日本纖維大廠共同研發會呼吸的高科技「Cupra纖維」，極細特殊編織法加上透氣孔洞，柔順親膚更乾爽。一件享受8合1智慧調節科技：透氣、涼感、吸汗、快乾、吸濕、除臭、彈性、親膚，揮別濕悶熱，為你打造全方位的空氣舒適圈。

▲▼AIRism科技空氣衣把台灣變舒適了。（圖／業者提供）

▲日本會呼吸的高科技「Cupra纖維」吸收和釋放來自身體的汗水。其透氣特性，使穿著者保持清新和乾爽。

AIRism科技空氣衣怎麼買？5大系列全攻略　打造你的空氣舒適圈

適合台灣氣候環境的AIRism科技空氣衣，目前已廣泛應用在不同情境風格的服飾剪裁，就連貼身衣物及生活用品都一應俱全，掌握5大系列全攻略，入手AIRism神隊友輕鬆打造專屬個人的空氣舒適圈。

▲▼AIRism科技空氣衣。（圖／業者提供）

‧貼身內搭：四種舒適材質 X 多種款式
AIRism科技空氣衣共有經典、抗UV、棉質及網眼等4種不同材質系列，應用在不同情境風格的服飾，多種款式使穿著者輕鬆穿的好看、舒適同時還能讓身體持續保有一整天的清新透氣感。

▲▼AIRism科技空氣衣。（圖／業者提供）

‧舒適外穿：兼具設計和機能的百搭神T
兼具設計感及機能性的AIRism科技空氣衣，在悶熱的氣候環境依舊透氣、舒適絕對是台灣人衣櫃中必備的單品，加上款式經典耐看又不退流行，成為無論是空靈系小姊姊、質感文青或潮流酷MAN，通通人手一件的百搭神T。

▲▼AIRism科技空氣衣。（圖／業者提供）

‧彈性透氣：防護又親膚的運動系列
不論是運動量大的爆汗球類運動、或者路跑、登山慢走，甚至只是與朋友戶外野餐等活動，AIRism科技空氣衣具備防曬抗UV、網眼高透氣涼感排汗等高度防護及親膚特性，陪伴每個人隨時切換生活模式。

▲▼AIRism科技空氣衣把台灣變舒適了。（圖／業者提供）

‧會呼吸的寢具組：日本熱銷！口碑好評不斷
除了穿在身上的衣物，每天與身體貼身接觸8小時、乘載睡眠時人體熱氣與大量汗水的寢具，AIRism科技空氣衣也預先設想周到，讓使用者以最簡單的方式就能提升睡眠品質及舒適性，因此在日本一推出即熱銷且大受好評。

▲▼AIRism科技空氣衣把台灣變舒適了。（圖／業者提供）

‧意想不到的聰明小物：AIRism口罩&袖套
針對日常工作及疫後全新生活型態需求，AIRism更延伸運用到緊貼面部肌膚的口罩及雙手的袖套等，超乎預期的生活小物上，完整了一整天24小時的空氣舒適時光。

隨著氣溫節節攀升，預先入手AIRism科技空氣衣的4大材質、5大系列，為生活面面俱到提供全方位涼感防護，相信一整年都能從容遊走空氣舒適圈！

科技空氣衣 買起來>>感受一整年的舒適生活
了解最新流行趨勢，IG追蹤起來>> UNIQLO TAIWAN

ET快訊
LINE預告終止「號碼登入」！帳號未轉移貼圖、好友全消失
快訊／護理師爬山遭搶「穿內褲綁樹頭」　第2搶匪落網
「台積電股價很快V型反轉」　英特爾搞錯方向了！專家曝3原因
快訊／長榮擱淺最新衛星照曝光！　專家透露「最快解放時間」
蜜臀外露！絲襪正妹「專給老人看」　鹹濕發文：男同事興奮整天

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「AIRism科技空氣衣」太厲害！一件擁有8合1舒適機能　穿上365天都在舒適圈

宜蘭最佳親子飯店一泊二食吃好玩滿　智能管家「小美犀」成亮點

台北101疫情年獲利逾150億元　用3招拚業績

【廣編】可樂果50週年Ｘ瘦子 E.SO為年輕發聲　唱出「It’s My Way」

快訊／發票掏出來！全家「花59元中千萬」　200萬得主也有1人

通勤族福利！上下班搭小黃　70萬跨界休旅抽回家

快訊／幸運兒揭曉！7-11開出4張發票千萬大獎　中獎名單一次看

毛孩也會過敏！過敏救星LG空氣清淨機「寵物模式」　守護全家人與毛孩健康

買調味乳中千萬！全聯開出發票特別獎　僅花130元就變富翁

抹茶控尖叫！全聯合作「一〇八抹茶茶廊」　12款職人甜點限時開賣

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

蜜袋鼯寶寶出生1個月媽媽過世！　僅2.7公克重...大口喝奶奮力存活

周興哲收校花私訊「歌是為我寫的嗎？」　「霸氣回覆」全場鼓掌..婁峻碩：Respect！

國道衝撞驚魂...白車1move躲過 後2車「保持安全距離」幸逃死劫！

金素妍嫁給惡魔慘遭「皮鞭暴打」　囚禁密室「牆上還有遺照」聯手柳真復仇！

長榮貨輪擱淺蘇伊士...卡百艘船 專家：趁漲潮脫困！錯過再等14天

「AIRism科技空氣衣」太厲害！一件擁有8合1舒適機能　穿上365天都在舒適圈

宜蘭最佳親子飯店一泊二食吃好玩滿　智能管家「小美犀」成亮點

台北101疫情年獲利逾150億元　用3招拚業績

【廣編】可樂果50週年Ｘ瘦子 E.SO為年輕發聲　唱出「It’s My Way」

快訊／發票掏出來！全家「花59元中千萬」　200萬得主也有1人

通勤族福利！上下班搭小黃　70萬跨界休旅抽回家

快訊／幸運兒揭曉！7-11開出4張發票千萬大獎　中獎名單一次看

毛孩也會過敏！過敏救星LG空氣清淨機「寵物模式」　守護全家人與毛孩健康

買調味乳中千萬！全聯開出發票特別獎　僅花130元就變富翁

抹茶控尖叫！全聯合作「一〇八抹茶茶廊」　12款職人甜點限時開賣

一夕間隊友全換了！　魔術羅斯傻眼「我竟變全隊最資深」

實況主男友「牽手照宣主權」喊舒子晨：老婆！交往1年…結婚進度曝

拜登上任後首次　美台簽合作備忘錄「強化海巡合作」

航海王揚帆「陽明去年大賺119億」　擬辦理現金增資30億元

歐陽娜娜登央視喊「不要忘根」　蘇貞昌：很多人不知道是怎樣

早餐愛嗑麵包...害變胖、精神差！專家曝「5大地雷款」油糖量爆表

美眾院「大讚台灣貢獻」　外委會通過挺台參與WHO法案

嘉縣清明連假主打親子遊程　12處山海平原人氣景點親身體驗　

中國獵巫全球化！ 謝金河點名「特斯拉危險了」

股匯不同調！新台幣早盤貶逾1分　來到28.622元

保育類「東方蜂鷹」攻擊虎頭蜂窩 聲東擊西引開守衛蜂...成功開吃

消費熱門新聞

抹茶控暴動！全聯推12款職人甜點

快訊／7-11開出4張發票千萬大獎

花59元中了！全家千萬發票得主出爐

珍藏10年高粱最後剩香氣？酒友力薦高CP老酒

全聯花130買調味乳就中千萬發票

換季紅癢有解！洗衣精選擇學問大

肯德基推代碼神券　優惠一整年

黃茂雄、黃林和惠夫婦鶼鰈情深

股市小白早餐投資法　三年創下六百倍收益

一日限定　無印良品3/24結帳再85折

想吃！福源花生醬變身清涼雪沙冰

跟臉一樣大！全聯阪急麵包限定款

拿坡里「薯條披薩」限時開吃

更多熱門

相關新聞

UNIQLO哥吉拉、鹹蛋超人聯名超帥

UNIQLO哥吉拉、鹹蛋超人聯名超帥

才剛搶完「+J之亂」，UNIQLO的吸睛聯名不間斷，於今年春夏推出眾多聯名UT系列，包括近期上映電影《哥吉拉大戰金剛》、空山基X《侏羅紀世界》以及童年偶像「鹹蛋超人」全都是男生們必搶的超帥系列；女孩們則有浪漫可愛的PAUL & JOE聯名、角落小夥伴⋯⋯以下就一起來看看今夏必搶的聯名有哪些。

H&M、NIKE等拒新疆棉遭抵制　陸媒：再大牌也不歡迎！

H&M、NIKE等拒新疆棉遭抵制　陸媒：再大牌也不歡迎！

陸：百姓不許吃中國飯，砸中國碗！

陸：百姓不許吃中國飯，砸中國碗！

H＆M拒買新疆棉　陸：純白棉花不容抹黑

H＆M拒買新疆棉　陸：純白棉花不容抹黑

H&M拒買新疆棉被抵制　NIKE等品牌也被挖出

H&M拒買新疆棉被抵制　NIKE等品牌也被挖出

關鍵字：

UniqloAIRism

讀者迴響

熱門新聞

挺新疆棉！歐陽娜娜、許光漢、彭于晏都解約

即／伊朗射飛彈　擊中以色列貨船

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房

杜汶澤逆風酸「我穿NIKE我驕傲」

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

長榮貨輪堵貿易要道「天價賠償金」曝光

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

19歲男撞爛500萬保時捷　爸現場苦笑

借200看病遭拒後「死在家中」！鄰居超內疚

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

陳奕迅挺新疆棉＋1　發聲明切割adidas

肉墊被嫌乾　抹神油變美味烏魚子

五股凌晨驚傳爆炸　鄰驚27歲男「手指炸剩1根」

更多

最夯影音

更多
信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！　酒後靠胯間…十指交纏全被拍
夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

夫盼落跑的「憤怒鳥新娘」回家　她用口紅塗衛生棉裝月經拒行房

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

越南「憤怒鳥新娘」6天就落跑！　純情男懸賞1萬元尋妻：擔心她

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

薔薔合體鳳梨叔薯...阿虎：有點吃醋！　擺脫禿頭！他自喻是「火雲邪神→奶油小生」

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

被聯結車擦撞「失控跌落大圳溝」 轎車泡水...駕駛抱狗站車頂求救

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面