請支援陸軍！第一次見「全聯賣軍裝」她驚呆　內行大揭密：不奇怪

▲全聯旁邊緊鄰「陸軍服裝供應站」。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

全聯是許多家庭主婦買菜好去處，挖寶程度不輸大賣場，就有女網友日前在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼出一張照片，直呼「第一次看到！好神奇的組合！」只見一間全聯福利中心旁邊緊鄰著「服裝供售站」，不過販售的不是一般的衣服，而是「陸軍服裝」。照片一出，不少人也覺得新奇，「我這麼常經過都沒發現欸！」

這位女網友貼出照片，可以看到建築物上掛了一整片全聯藍的為底色的招牌，但仔細一看會發現，上面不只寫「全聯福利中心」，而是分成左右邊，左邊是「陸軍服裝供售站」，右邊才是「全聯福利中心」。第一次看到這一幕，讓原PO不禁直呼「好神奇的組合」。

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看到貼文後，馬上有人解答，「全聯的前身就是軍公教福利中心呀！以前小時候我爸會帶我去買，要出示國軍卡或者軍眷證才能購買」、「這間我知道在哪，但他旁邊軍校啊，也不太奇怪」、「陸軍服裝供應是全聯得標。空軍、海軍則是由裕隆集團得標。」

至於一般民眾可不可以走進去買，就有網友透露，「裡面應該會分區，一邊是全聯，另一邊是國軍的服裝銷售，國軍服裝銷售那邊一半民眾應該是不能購買，除非是軍眷，但軍眷也有限制購買的品項；全聯部分就正常。」

另外，也有人補充，「全聯跟軍中配合了，現在服裝可以線上買」、「覺得這個非常方便啊！省掉在軍中量尺寸，等撥補，還要花人力發放。」其他網友則是紛紛熱論，「因地制宜啊！還有看過旁邊是婦嬰用品店的」、「我尪的國軍襪別怕沒得買了」、「請支援彈庫」、「毫無違和感，哈！」