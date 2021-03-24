COVAX分配疫苗台灣至今仍未拿到　指揮中心：已聲明會加速作業

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

我國確認獲得COVAX分配20萬劑AZ疫苗，原本預期2月底確定供貨時程、劑量，最快3月抵台開打，但是至今仍未獲得相關訊息。中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今（24）日表示，COVAX確實在安排配送作業有些延遲，也在努力盡快配送，目前除了台灣以外，大部分國家都還沒拿到，「他們也知道對大家構成很大的壓力，因此發聲明說會加速作業。」

新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）分配給我國的首批AZ疫苗遲遲沒有進一步消息，反而是我方直接洽購與AZ的疫苗11.7萬劑在本月3日順利抵台，成為國內第一批新冠疫苗，並於22日正式開打。陳時中被問及疫苗採購進度，他表示，目前COVAX有與我聯繫，但進程還沒有確定下來。

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陳時中說，COVAX日前對外正式公告第一波疫苗估計5月底之前會配送完畢，但訊息一直有些變化；至於目前真正從COVAX取得疫苗的以非投資國比較多，投資國拿的則比較少。

至於輝瑞BNT疫苗採購，原先貌似卡關，直到上月18日德國BNT表態將向台灣提供新冠肺炎疫苗，似乎有釋出善意，我方也表達希望完成本來的合約，但是德國BNT對台灣去文無回應超過1個月。今上午有立委詢問外交部為何不協助台灣與德國疫苗外交，外交部回應要看衛福部需什麼幫忙。

陳時中回應，衛福部有持續跟外交部聯繫，也同時與駐德大使聯繫，駐德大使也會去跟當地衛生、經濟單位探詢，但目前是沒有進一步消息。