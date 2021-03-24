屏縣府2年汰換警用機車497輛　強化員警執勤效能

▲屏東縣政府警察局購買新機車供員警使用 。（圖／記者陳崑福翻攝）
記者陳崑福／屏東報導
屏東縣政府警察局警用車輛汰舊換新計畫，在縣長潘孟安及議會大力支持下，2021年採購警用機車171輛，已於日前驗收，枋寮警分局配發警用巡邏機車23輛及偵防機車2輛，共25輛，將能提升員警維護治安、交通效能。
為改善巡邏機車逾齡率偏高問題，持續汰換老舊車輛，繼2020年汰換警用機車326輛(巡邏機車295輛、偵防機車31輛)，縣府於今年再核撥縣警局經費新臺幣1241萬5000元，計畫再採購警用機車171輛(巡邏機車161輛、偵防機車10輛)，除提升員警執勤效能外，亦大幅提升員警士氣及執勤安全。
縣警局長李文章非常感謝縣長及議會支持警用車輛汰換計畫，兩年來合計汰換497輛警用機車，降低逾齡比例至45%，讓第一線執勤員警均能使用最新裝備。有效汰換逾齡警用車輛，對於第一線員警，一定具有正面鼓勵士氣作用。也期勉員警加強維護治安、交通及做好為民服務工作，讓屏東成為「屏屏安安、安居樂業」的好所在。
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