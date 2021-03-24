屏縣府2年汰換警用機車497輛　強化員警執勤效能

「摩托車在白天也要打開頭燈！」日本在1989年官民一體共同推行白天開頭燈的活動，並且採用了當時極受歡迎的超人氣偶像酒井法子所畫的插畫「NORI-P」來做宣傳。雖然這項活動的目的是要提高摩托車的被辨識性藉此防止車禍的發生，但是雖然採用了「NORI-P」，但是摩托車騎士卻對此興致缺缺。