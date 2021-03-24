羅尚樺孕妻雙眼哭腫…「肚綁紅布」走進靈堂！民俗專家曝背後原因

▲羅妻肚綁紅布抵達殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝）



記者陳韻如／綜合報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰機22日下午擦撞失事，造成26歲中尉羅尚樺殉職、28歲上尉潘穎諄至今仍失聯。事後，羅尚樺遺體暫時被安置在台東殯儀館，而稍早，懷有2個月身孕的羅妻肚子上裹了一條紅布，並在親友攙扶下抵達靈堂。對此，民俗專家表示，因羅妻懷孕未滿3個月，紅布是用來擋煞，也有預防流產的安胎之意。

這起事故發生在22日下午，台東空軍志航基地2架F-5E戰機22日在結束訓練準備返航時，卻發生擦撞意外墜海，其中中尉羅尚樺跳傘逃生，但卻仍不幸殉職，而令人心碎的是，他才剛與妻子登記結婚半個多月，且妻子才剛懷有2個月身孕，一家人本該開心迎接新生命的到來，但卻發生這起悲劇，也讓羅妻心碎在IG寫下，「老公你辛苦了，你很棒！你說陪我一輩子你也做到了！你把自己的餘生全部都給了我！」讓人看了相當鼻酸。

目前羅尚樺的遺體被暫時安置在台東殯儀館，而羅妻24日一早肚子上裹著紅布，並在親友攙扶下抵達殯儀館。對此，民俗專家張旭初表示，紅布具有擋煞的意思，因羅妻懷孕未滿3個月，還相當不穩定，為了保護腹中胎兒，一般會綁上紅布，另外，也有預防流產的安胎之意。

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