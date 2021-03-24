7女6男群交趴賠掉工作！穆川申又被告　自曝靠「一根棒棒」找回自信

▲攝影師穆川申臉書發3662字長文宣告重生。（圖／記者羅志華攝）

記者陳韻如／台北報導

化名「穆川申」的蔡姓男子因舉辦「7女戰6男群交趴」，遭法院判10月徒刑。為此，穆川申23日深夜在臉書發長文自曝，在群交趴過後就開始吃老本，甚至還被日本妹提告「騙錢」，讓他又再次吃上官司，而這窮困潦倒的生活，最終靠著「按摩棒」還清債務，並且在臉書宣告重生，「謝謝你你你你你！在這邊所有的每一個人，是你們救了我！」

穆川申23日深夜11時許在臉書上貼出3662字的長文宣告重生，他表示，自己在群交趴過後因擔心自己若拍攝婚禮，會影響到新人的形象問題，於是他宣布不再拍攝，接著他便開始吃老本。後來，他因為壓力太大，幾乎每天要喝掉一瓶威士忌，一名日本女性朋友看到他的模樣後，主動表示要借他1500萬元日幣，「後來我跟他說我會站起來的，可以借我500（萬）日幣就可以」，對方之後便分3次匯款給他。

穆川申表示，該名日本女子在給了錢後便要求2人交往，甚至還為了穆川申跑到台灣進修，「但我真的沒有想要跟他在一起，我就不肯投降」，沒想到，對方竟開始了復仇之路，開始傳遍穆川申所有Facebook和IG的粉絲或好友，說穆川申騙錢等，「還三不五時會到我家樓下的大門，自己研究中文去張貼大堆紙條，寫著我的名字，欠錢還錢之類的」，他也因此經歷了多次被逮捕，最終還遭到判刑1年4個月又20天。

穆川申表示，「再加上罰金的部分，光是法院轉到地檢署的執行，我就得拿出60幾萬，而當時卡費也刷到了20萬左右，再加上每天活在他的500萬日幣的催債，我真的不知道人生該怎麼走下去，對自己失望到無計可施。」而就在這時候，他意外了做起了賣按摩棒及潤滑液的生意，甚至還因此還掉了200多萬元的債務，更存下了一筆錢。

對此，穆川申特地在臉書宣告重生，「躺在泥沼中夠久了，我也撥開那些枯木讓自己站起來了」，穆川申表示，「以前的我，一直以為我一輩子都會在海上漂流，但現在的我，將那樣的靈魂放在船上，跟過去的我好好告別」而他也感謝支持他的人，「謝謝你你你你你！在這邊所有的每一個人，是你們救了我！現在的我只想追求簡單平凡的幸福，謝謝各位關照！受到你們的幫助，將來我也會用自己的力量，去幫助更多需要幫助的人！謝謝你們！」