　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

闖屋告白嚇壞女神！噁男強抱安撫　被推開竟用頭「撞破牆」…她嚇傻

▲桃園市許姓男子去年4月間在學妹住處聊天，卻藉故硬上連續性侵，事後還讓其因子宮劇痛就醫。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲桃園男子告白遭拒，竟闖屋強抱，還撞破對方家牆壁，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／桃園報導

桃園張姓男子為了向心儀女子小君（化名）告白，直接跑到對方家按門鈴，見對方未開門，竟直接爬陽台進入小君家，嚇得小君跑出門外下樓，卻遭到張男一把拽回，之後他又見到小君不願對談，更是用頭猛撞牆，把小君家中矽酸鈣板材質的牆面撞破一個大洞。案經小君報警，法官最終依侵入住宅、強制、毀損等罪判張男10個月徒刑。

判決書指出，張男因愛慕小君，2018年10月16日上午跑到對方家中想表明心意，但按了門鈴後小君並無回應，沒想到，他竟直接從陽台爬進小君家，讓小君嚇得花容失色，急忙衝下樓，但他卻從後方環抱，硬將小君從樓梯間拖回2樓，過程中還將小君的腳趾用傷。

當時，張男試圖想與小君溝通，但遭到拒絕，張男靖抓狂似的用頭猛撞小君家的牆壁，造成該矽酸鈣板材質的牆面被撞出一個大洞，嚇得小君立刻報警提告。

張男事後辯稱，自己與小君是男女朋友，而小君有說過他可以隨時去家裡，他也有小君住處的鑰匙，只是他當天忘了帶，但這說法被小君打臉。小君表示，自己從未與張男交往，也不曾把家裡鑰匙給張男，更不曾說對方可以隨時到她家。

對此，桃園地院審理後認為，張男跟小君有感情糾紛，卻不能成熟面對處理，名知道對方拒絕見面，竟擅自攀牆進入別人住家，已經侵害了小君的居住安寧，又強行環抱，阻止小君離去，還造成小君受傷，甚至還用頭撞破小君家牆壁，所作所為已造成小君生活上的恐懼，因此依侵入住宅、強制、毀損等罪，合併判張男10個月徒刑，得易科罰金30萬元。全案可上訴。

【更多新聞】

7女6男群交趴賠掉工作！穆川申又被告　自曝靠「一根棒棒」找回自信

才交往1個月…女兒就跟男網友上床還喊：要嫁他！爸怒打一頓下場慘

人妻把客戶夾緊緊！他起床就「來一發」爽喊：真的飛天　綠帽夫崩潰

ET快訊
快訊／制裁第二彈？立委爆：大陸今起禁止台灣鳳梨酥進口
TOYOTA Sienna「正7人座神車」222萬起上市　詳
長榮貨輪困住「挖土機開工」最新畫面曝！蘇伊士運河至少塞2天

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

闖屋告白嚇壞女神！噁男強抱安撫　被推開竟用頭「撞破牆」…她嚇傻

基隆賭王被逮！120天營收3億攻佔北北基桃　「為逃查緝」成強人

雲林「誠實商店」又遭竊　環保局怒了！公布畫面怒搜賊

影／桃園阿北「鬼之左切」慘遭貨車撞飛！　倒地滾3圈驚悚畫面曝

台中狠夫殺妻兇殘手段曝！狂砍27刀再潑硫酸毀容　檢起訴求重刑

幫國中妹「收驚驅邪」！淡水男支開她媽：進行儀式…逼脫內褲猥褻

獨／單親媽帶2女4人擠1床「男友睡中間」　大女兒泣：被他摸8次！

陸船越界拖網捕撈2000公斤漁獲　基隆海巡強勢登檢押返13人

胖哥連偷2件女裝套身上　UNIQLO店員調錄影崩潰：洋裝穿成T恤

疑代檢混凝土車放水！3檢驗廠遭廉政署搜索　高雄監理所：決不寬貸

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

Lulu裸身「女上男下」床戰邱澤　狂搖6小時全身汗「叫聲全都錄」

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

男孩聽爸喊「臭小子」秒崩潰！ 媽媽暖心解釋：是充滿愛的意思

闖屋告白嚇壞女神！噁男強抱安撫　被推開竟用頭「撞破牆」…她嚇傻

基隆賭王被逮！120天營收3億攻佔北北基桃　「為逃查緝」成強人

雲林「誠實商店」又遭竊　環保局怒了！公布畫面怒搜賊

影／桃園阿北「鬼之左切」慘遭貨車撞飛！　倒地滾3圈驚悚畫面曝

台中狠夫殺妻兇殘手段曝！狂砍27刀再潑硫酸毀容　檢起訴求重刑

幫國中妹「收驚驅邪」！淡水男支開她媽：進行儀式…逼脫內褲猥褻

獨／單親媽帶2女4人擠1床「男友睡中間」　大女兒泣：被他摸8次！

陸船越界拖網捕撈2000公斤漁獲　基隆海巡強勢登檢押返13人

胖哥連偷2件女裝套身上　UNIQLO店員調錄影崩潰：洋裝穿成T恤

疑代檢混凝土車放水！3檢驗廠遭廉政署搜索　高雄監理所：決不寬貸

「老花正潮」 免費配鏡！朱立倫代捐4百萬　台東6成長者享優惠

提升慢食真實力！台東慢食學院開課　在地慢廚餐廳創造慢經濟

立院通過成立「疫苗採購調閱小組」　陳時中回應了

北科大徵才博覽會釋出2.5萬職缺　7成以上月薪破40K

重機停汽車格被嗆「沒水準」　網見紙條3亮點羨慕了：可以賣錢欸

星宇航空不怕疫情再開航胡志明市　5／13起每周3班直飛

握有統一獅網路轉權播　MOMOTV洽談3平台

爆沙烏地王儲鋸刑記者！調查員遭死亡威脅　再不受控就要「處理」

林書豪兩隊友回勇士獲好評　七六人沒恩比德「3月取6勝1敗」

陶晶瑩「重返小巨蛋」日期曝光！　興奮卡位成功：放下心中大石頭

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

社會熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

白車硬衝校門斑馬線險撞學生　無良駕駛找到了

租特斯拉出遊…闖紅燈撞撞機車　女駕駛：自動駕駛的錯

嘉義24歲女醫檢師頭部碎裂　遭大貨車撞死

高雄男下國道「直衝加油站爆炸」　當場燒成焦屍

台北3女囚驚爆脫逃　揪男友摩鐵開趴

快訊／丁允恭桃色風波案　遭

高雄男「駕車撞加油站」爆火球燒死　監視器影片曝光

羅尚樺妻子悲痛發文「你把餘生全給了我」

真的被檢舉！小商人嗆南投：徵人改名選議員

群交趴賠掉工作！穆川申自曝靠「一根棒棒」找回自信

羅尚樺妻淚崩！挺孕肚返事故地招魂

高雄孝子「駕車撞加油站」燒成焦屍！留下2年幼子女

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

福原愛「1通視訊電話」鐵了心不回頭！

信「一晚戰四攤」醉癱辣妹胸前取暖！

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

助拍羅志祥影片　洛克被妹拉回家

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

好市多上架「專櫃連帽外套」大打37折！

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

長榮貨櫃輪卡在蘇伊士運河

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

臭味噁到想吐！陽大醫護遭爆「嫌棄已逝癌友」

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面