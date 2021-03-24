闖屋告白嚇壞女神！噁男強抱安撫　被推開竟用頭「撞破牆」…她嚇傻

▲桃園男子告白遭拒，竟闖屋強抱，還撞破對方家牆壁，遭法官判刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／桃園報導

桃園張姓男子為了向心儀女子小君（化名）告白，直接跑到對方家按門鈴，見對方未開門，竟直接爬陽台進入小君家，嚇得小君跑出門外下樓，卻遭到張男一把拽回，之後他又見到小君不願對談，更是用頭猛撞牆，把小君家中矽酸鈣板材質的牆面撞破一個大洞。案經小君報警，法官最終依侵入住宅、強制、毀損等罪判張男10個月徒刑。

判決書指出，張男因愛慕小君，2018年10月16日上午跑到對方家中想表明心意，但按了門鈴後小君並無回應，沒想到，他竟直接從陽台爬進小君家，讓小君嚇得花容失色，急忙衝下樓，但他卻從後方環抱，硬將小君從樓梯間拖回2樓，過程中還將小君的腳趾用傷。

當時，張男試圖想與小君溝通，但遭到拒絕，張男靖抓狂似的用頭猛撞小君家的牆壁，造成該矽酸鈣板材質的牆面被撞出一個大洞，嚇得小君立刻報警提告。

張男事後辯稱，自己與小君是男女朋友，而小君有說過他可以隨時去家裡，他也有小君住處的鑰匙，只是他當天忘了帶，但這說法被小君打臉。小君表示，自己從未與張男交往，也不曾把家裡鑰匙給張男，更不曾說對方可以隨時到她家。

對此，桃園地院審理後認為，張男跟小君有感情糾紛，卻不能成熟面對處理，名知道對方拒絕見面，竟擅自攀牆進入別人住家，已經侵害了小君的居住安寧，又強行環抱，阻止小君離去，還造成小君受傷，甚至還用頭撞破小君家牆壁，所作所為已造成小君生活上的恐懼，因此依侵入住宅、強制、毀損等罪，合併判張男10個月徒刑，得易科罰金30萬元。全案可上訴。

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